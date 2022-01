Le Gym passe sur Nantes

15 - Amine Gouiri est impliqué dans au moins 15 buts lors de ses 2 dernières saisons de Ligue 1. Parmi les joueurs nés dans les années 2000, seuls Erling Haaland (3) et Jadon Sancho (3) ont atteint cette barre lors de plus de saisons dans le Top 5 européen. Précoce. #OGCNFCN pic.twitter.com/fTtH7qcJnv — OptaJean (@OptaJean) January 14, 2022

Nice (4-4-2) : Benítez - Lotomba, Todibo, Dante, Amavi (Daniliuc, 75e) - Boudaoui, Thuram, Rosario, Kluivert (Guessand, 87e) - Dolberg (Delort, 62e), Gouiri (Stengs, 75e). Entraîneur : Christophe Galtier.



Nantes (5-4-1) : Lafont - Corchia (M'Bemba, 87e), Sylla (Geubbels, 68e), Girotto, Fábio, Merlin - Blas, Moutoussamy (Pereira de Sa, 68e), Chirivella, Bukari (Augustin, 80e) - Kolo Muani. Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Toujours se méfier d' un Thuram au retour des vestiaires Deuxième de Ligue 1, l'OGC Nice a signé un cinquième succès de rang toutes compétitions confondues à l'occasion de la réception de Nantes (2-1) ce vendredi soir, en ouverture de la 21journée de Ligue 1. Premier revers depuis sept rencontres pour les Canaris.Ultra-dominateur dans la première demi-heure, le Gym a logiquement ouvert le score après une main du jeune Abdoulaye Sylla (première titularisation en pro) dans a surface - sur une remise de la tête de Dante - pour un penalty transformé en force par Kasper Dolberg. Sortant la tête de l'eau, Nantes est reparti de l'avant et sur un coup franc brillamment gagné par Randal Kolo Muani, Andrei Girotto a pris son élan et forcé Walter Benítez à la faute de mainÀ la reprise, Nice a passé la seconde et sur une prise de balle de Khéphren Thuram parti du milieu de terrain, l'ancien Monégasque a perforé la défense grâce à un relais avec Amine Gouri, pour tromper Alban Lafont au bout. Andy Delort (63) et Justin Kluivert (67) ont raté le break, puis Nantes a poussé, mais Ludovic Blas a trouvé le poteau (69), le revenant Jean-Kevin Augustin a raté son duel (89) et le petit nouveau Yannis M'Bemba n'a pas trouvé le cadre de a tête malgré deux tentatives (90et 90+3).Côté nantais, on a revu Jean-Kévin Augustin en Ligue 1 plus d'un an après , alors on ne peut pas tout avoir.