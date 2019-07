Neymar = Coutinho + Rakitic + 40 millions ?

764

Coutinho + Rakitic + 40 millions d'euros

Le début des choses sérieuses ?Depuis que Neymar fait passer le message à droite à gauche qu'il veut se barrer du PSG et retourner, prioritairement, au FC Barcelone, on a entendu, lu et dit beaucoup de choses. Notamment que c'était bien gentil tout ça mais qu'en attendant le Barça n'avait toujours pas formulé d'offre et qu'il n'avait peut-être même pas les fonds en caisse. Surtout si Paris comptait récupérer 300 millions cash...Il semblerait que les négociations aient enfin plus ou moins commencé. Si la presse espagnole croyait savoir que les Catalans proposaient Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé et 40 millions d'euros pour ramener leur attaquant brésilien au Camp Nou,avance une offre similaire mais avec Ivan Rakitic à la place de Dembélé.Il semblerait que du côté de Barcelone, on n'ait pas totalement abandonné l'idée de faire de belles choses avec Dembélé au contraire de Coutinho, qui a beaucoup plus de mal à trouver sa place dans le dispositif et le jeu de Valverde.Bref, en attendant, le PSG aurait balayé la proposition. Une chose est sûre, si Nasser et Leonardo espèrent vraiment un chèque de 300 millions ou de récupérer Messi, Busquets et Ter Stegen, ça risque d'être problématique pour le FC Barcelone... Et Neymar.