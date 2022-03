L'Italie sèche ses larmes face à la Turquie

Turquie (3-4-2-1) : Bayindir - Kabak (Kaan, 9e), Demiral, Söyüncü - Müldür, Toköz (Özkan, 62e), Çalhanoğlu (Antalyali, 77e), Yılmaz (Kutlu, 62e) - Ünder, Aktürkoğlu (Dursun, 62e) - Ünal (Sinik, 77e). Sélectionneur : Kuntz.



Italie (4-3-3) : Donnarumma - De Sciglio, Acerbi, Chiellini (Bastoni, 76e), Biraghi - Pessina (Sensi, 76e), Cristante (Locatelli, 76e), Tonali - Zaniolo (Zaccagni, 46e), Scamacca (Belotti, 88e), Raspadori (Bonucci, 89e). Sélectionneur : Mancini.

FP

À croire que les Italiens préfèrent les baklavas à la Macédoine.Dans une partie qui n'intéressait sans doute pas grand monde, l'Italie s'est offert la Turquie dans une soirée marquée par les offrandes, ce mardi à Konya (2-3).D'entrée de jeu, ou presque, Chiellini, de retour dans l'axe de la défense de la Nazionale, fait don d'un de ses reins sur une accélération d'Ünder qui glisse ensuite le ballon entre les jambes de Donnarumma. Pas irréprochable sur le coup, le portier italien manque d'offrir un second but à Ünal en tardant trop à dégager (41). Heureusement pour lui, ses coéquipiers aussi décident de se montrer généreux, mais dans le bon sens. Sur coup franc, Biraghi dépose un caviar sur le crâne de Cristante qui remet les deux équipes à égalité. Battu sur cette action, Bayindir y va ensuite de son cadeau. Le gardien turc manque totalement sa relance qui finit par atterrir dans les pieds de Raspadori qui conclue après avoir éliminé KaanLa deuxième période reprend sur un faux rythme où les longues séquences de possession des hommes de Mancini ne sont interrompues que par quelques fulgurances de Çalhanoğlu. Trop peu inspirée en attaque, l'ne l'est décidément guère plus en défense. Sur un centre de Pessina, la défense turque décide ne pas intervenir et Raspadori en profite pour inscrire un doublé. Bons joueurs, lesdécident de rendre la pareille à son adversaire du soir quelques minutes plus tard. Sur corner, Tosun devance la sortie de Donnarumma, et toute la défense de la, après une tête smashée de SöyüncüGrâce à ce joli succès, l'Italie, éliminée en demies, vient prendre une belle médaille de bronze dans ces barrages pour le Mondial 2022. Son meilleur résultat dans une compétition organisée par la FIFA depuis 2014.