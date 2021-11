L'Italie retrouve les barrages !

Tenue en échec en Irlande du Nord, l'Italie disputera les barrages, comme en 2017. En espérant que cela ne se termine pas comme il y a quatre ans.

Irlande du Nord (5-3-2) : Peacock-Farrell - Dallas, Flanagan, Evans, Cathcart, Lewis - Mccan, Davis, Saville - Whyte, Magennis. Entraîneur : Ian Baraclough.



Italie (4-3-3): Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson - Barella, Jorginho, Tonali - Berardi, Insigne, Chiesa. Entraîneur : Roberto Mancini.

AC

Laretombe dans ses travers.Incapable de se montrer dangereuse et de faire la différence nécessaire pour confirmer son leadership, l'Italie a été tenue en échec à Belfast (0-0) et file donc en barrages, suite à la large victoire de la Suisse sur la Bulgarie dans le même temps (4-0).Sans idées et sans Ciro Immobile, Marco Verratti, Lorenzo Pellegrini, Nicolo Zaniolo ou encore Giorgio Chiellini, l'équipe de Roberto Mancini a été impuissante pendant l'intégralité de la rencontre, et surtout incapable de faire passer des sueurs froides à Peacock-Farrell. Pire : les meilleures actions ont même été pour les locaux qui, en seconde période, ont su profiter des contres et des erreurs pour faire mal à la défense. Il a notamment fallu un grand Donnarumma pour empêcher Saville d'enterrer les espoirs italiens, avant que Bonucci ne sauve sur sa ligne en toute fin de match après une énorme boulette du portier parisien. Cela n'aurait de toute façon rien changer à la sentence finale.Comme en 2017, l'Italie ne parvient pas à se qualifier directement pour la prochaine Coupe du monde et va donc devoir se frotter aux barrages relevés à la fin du mois de mars prochain pour espérer voir le Qatar.L'été heureux semble déjà loin, si loin.