L'Italie qualifiée, l'Espagne rattrapée sur le gong

Mission accomplie avec brio pour l'Italie ! En infligeant une ultime défaite à la Grèce (2-0) ce samedi soir, les Azzurri sont déjà qualifiés pour l'Euro 2020. Au contraire de l'Espagne, toujours largement en tête de son groupe, mais qui a laissé quelques plumes contre une vaillante Norvège (1-1). Dans les autres rencontres de la soirée, la Suède a éclaté Malte à l'extérieur (4-0), tandis que le Liechtenstein s'offre son deuxième match nul consécutif face à l'Arménie (1-1).

La Norvège réalise l'exploit de faire match nul face à l'Espagne ! ?? Norvège 1️⃣-1️⃣ Espagne ??#lequipeFOOT pic.twitter.com/lMJ6yJI1hw — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 12, 2019

: Jarstein - Elabdellaoui, Nordtveit, Ajer, Aleesami - Johansen (c), Berge, Henriksen, Selnæs - Ødegaard, King. Sélectionneur : Lars Lagerbäck.



: Kepa - Navas, Albiol, Ramos, Bernat - Ruiz, Busquets, Ñiguez - Oyarzabal, Ceballos, Rodrigo. Sélectionneur : Robert Moreno.

: Bonello - Muscat, Agius, Shaw, Zerafa - Mbong, Vella, Muscat, Gambin - Effiong, Nwoko. Sélectionneur : Ray Farrugia.



: Olsen - Lustig, Danielsson, Granqvist, Bengtsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Quaison, Berg. Sélectionneur : Jane Andersson.

: Donnarumma - D'Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne. Sélectionneur : Roberto Mancini.



: Paschalakis - Bakakis, Chatzidiakos, Siovas, Stafylidis - Zeca, Kourbelis, Bouchalakis - Bakasetas - Limnios, Koulouris. Sélectionneur : John Van't Schip.

: Büchel - Malin, Kaufmann, Doppel - Rechsteiner, Polverino, Büchel, Meier - Hasler - Salanovic, Gubser. Sélectionneur : Helgi Kolvidsson.



: Hayrapetyan - Hambardzumyan, Ishkhanyan, Haroyan, Hovhannisyan - Hovsepyan, Pizzelli, Ghazaryan - Barseghyan, Adamyan, Karapetian. Sélectionneur : Armen Gyulbudaghyants.

D'emblée, l'armée espagnole met les choses au clair en imposant un siège aux Norvégiens. Les assauts sont multiples et les troupes scandinaves sont contraintes de se replier dans leur forteresse. Qui ne cède pas. L'orage passé, les soldats de Lars Lagerbäck peuvent tenter une percée. Première banderille : un coup du foulard signé Elabdellaoui pour la tête de JKing. L'Espagne ne paraissant pas prendre ombrage de cette soudaine sédition, les(les Lions) se permettent même de porter un nouveau coup de bélier, mais Elabdellaoui négocie très mal une situation ultra-favorable devant le but. Pour la, il était temps que le cessez-le-feu arriveDe retour de l'arrière, gonflé à bloc, le canonnier Ñiguez fonce au front et plante la première attaque décisive grâce à un coup de mortier dévastateur. Et si Ruiz fracasse la barre de Jarstein sur un missile de loin, ce sont bien les partenaires d'Ødegaard qui vont finir comme une balle, avec un florilège d'escarmouches à leur crédit. Fort logiquement, la récompense arrive : un penalty offert à King par Kepa, auteur d'une sortie infâme. L'avant-centre de Bournemouth ne ne tremble pas et cela fait désormais 14 matchs que la Norvège n'a plus perdu à domicile. Et sans son crack Håland s'il vous plaît.Facile comme la Suède. Obligée de s'imposer pour conserver la deuxième place de son groupe, la 18nation mondiale a fait le job contre un adversaire très limité. C'est d'abord Danielsson, défenseur central de son état, qui jaillit sur corner pour tromper le gardien maltais d'un plat du pied limpide. La suite ? Une succession d'erreurs grotesques des iliens, qui ont idéalement organisé le séjour de leurs hôtes scandinaves. On parle quand même d'un but contre son camp et de deux penaltys provoqués (et transformés comme il se doit par Larsson). Non, lesn'impressionnent plus autant que par le passé, mais oui, ce sont bien eux qui devancent actuellement la Roumanie et la Norvège pour faire la chasse à l'Espagne. Et ça, ça vaut tous les prix Nobel du monde.D'un côté : une joyeuse Italie qui n'a connu que la victoire lors de ses sept derniers matchs. De l'autre : une Grèce indigente, minée par quatre défaites et deux matchs nuls, dont un dernier humiliant contre le Liechtenstein à domicile. Ajoutez à cela un Stadio Olimpico en verve pour soutenir ses ouailles et des visiteurs abandonnés par leur meilleure arme offensive Fortounis... Mais contre toute attente, c'est bien « le bateau pirate » qui se montre dangereux le premier sur une reprise de Limnios, joliment repoussée par Donnarumma. Un feu de paille puisque lesreprennent immédiatement le contrôle des opérations, sans toutefois inquiéter Paschalakis.Si Koulouris, le buteur de Toulouse, fait passer une grosse frayeur aux Italiens à l'heure de jeu, ce sont bien les partenaires de Verratti qui prennent les devants. Avec un petit peu de réussite, quand Bouchalakis contre une frappe d'Immobile de la main. Penalty, enfourné par Jorginho. Libérée, toute l'Italie voit déjà saqualifiée pour l'Euro 2020. Ce sera chose faite grâce à l'entrant Bernardeschi, qui se charge du pion du break comme un grand. La bonne nouvelle de la soirée :va de nouveau retentir à l'Euro.L'Arménie avec Mkhitaryan, ça ne fait déjà pas peur à grand-monde, mais alors sans lui... Pourtant, les partenaires du milieu romain pouvaient compter sur un autre homme providentiel : Adamyan, révélé aux yeux de la Bundesliga grâce à un récent doublé contre le Bayern . Raté. Incapable d'assumer son statut, l'attaquant d'Hoffenheim a laissé son Arménie faire avec les moyens du bord : ceux qui lui permettent tout juste de faire match nul contre le modeste Liechtenstein. Le héros du soir est bien local : Frick, qui a répondu à Barseghyan, pour arracher un deuxième match nul consécutif à sa sélection. L'histoire est en marche dans les Alpes.