L'Italie ne trouve pas la clef en Pologne

Pologne (4-2-3-1): Fabianski - Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski - Moder, Krychowiak - Szymanski (Grosicki, 59e), Klich (Milik, 70e), Jozwiak (Karbownik, 81e) - Lewandowski (Linetty, 81e). Entraîneur : Jerzy Brzęczek.



Italie (4-3-3): Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson - Barella (Locatelli, 78e), Jorginho, Verratti - Chiesa (Kean, 70e), Belotti (Caputo, 81e), Pellegrini (Berardi, 81e). Entraîneur : Roberto Mancini.

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'Italie n'a pas trouvé la faille.Globalement dominatrice sur l'ensemble de la rencontre, l'équipe de Roberto Mancini n'a pas été inspirée dans le dernier geste à Gdansk face à la Pologne (0-0). Et dire que tout aurait pu être différent si, d'entrée, Federico Chiesa n'avait pas manqué sa volée seul au second poteau suite à un caviar délivré par Andrea Belotti (10).Dans le jeu, l'Italie montre plus de certitudes que son homologue polonais. Mais elle peine à apporter du danger sur la cage gardée par Łukasz Fabiański, à multiplier les tentatives cadrées et dangereuses. Cela ne s'arrange pas dans le second acte, même si une tête d'Emerson termine au pied du poteau (64). Pire, juste avant le début du temps additionnel, Karol Linetty, également joueur du Torino, n'est pas loin de braquer lasans un sauvetage de Francesco Acerbi (89). Avec ce nul, l'Italie garde la tête du groupe A mais manque l'occasion de prendre le large sur la Pologne, et surtout sur les Pays-Bas suite à leur nul face à la Bosnie plus tôt dans la soirée (0-0).