L'Italie met fin au rêve des Bleuets

3

Italie (4-5-1) : Plizzari - Bellanova, Bettella, Zanandrea, Tripaldelli - Frattesi, Tonali, Brignola, Zaniolo, Capone - Kean. Entraîneur : Paolo Nicolato.



France (5-4-1) : Diouf - Cozza, Sarr, Kamara, Dembélé, Sissoko - Maolida, Guitane, Cuisance, Diaby - Gouiri. Entraîneur : Bernard Diomède.

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il n'y aura pas de nouvelles scènes de liesse sur les Champs-Elysées.Face à l'Italie à l'Elisa Stadion, les hommes de Bernard Diomède n'ont pas réussi à franchir la dernière marche pour accéder à la finale de cette Euro U19 en Finlande. Archi-dominateurs lors du premier acte, les Bleuets sont les premiers à se mettre en évidence mais la barre repousse la tentative de Malang Sarr (15). La Nazionale, elle, va saisir tout de suite sa chance et suite à un beau mouvement à trois côté droit, Capone ne se fait pas prier pour tromper Diouf (27). Un premier coup de canif', suivi d'un deuxième dans la foulée porté par Kean parti à la limite du hors-jeu qui ne se loupe pas lui non plus (30).La France n'abdique pas, et Cuisance n'est d'ailleurs pas loin de réduire la marque sur coup-franc, mais celui-ci est repoussé par la barre, encore une fois. Regroupée et appliquée derrière, l'Italie se contente de lancer Kean à la limite du hors-jeu, qui loupe l'immanquable après éliminé Diouf juste avant la pause (45). En seconde période, le jeune attaquant de la Juventus continue de peser sur l'arrière-garde française, son portier Plizzari se contentant de faire le boulot sérieusement et pouvant compter sur la maladresse des attaquants français face à lui. L'Italie rejoint le Portugal en finale tandis que la France, elle, jouera la troisième place face à l'Ukraine. Une coupe du monde et un Euro, c'est vrai que ça aurait été beau.