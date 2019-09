L'Italie et l'Espagne poursuivent leur carton plein

Bousculée, l'Italie est allée gratter un succès précieux (1-2) dimanche soir en Finlande et conserve son bilan à 100% de victoires. L'Espagne en est au même point grâce à sa victoire face aux îles Féroé (4-0). Derrière, des embouteillages se forment dans les groupes D et F, alors que le Liechtenstein s'est fait un petit plaisir en Grèce.

100

L'info trafic du jour : De beaux embouteillages dans les groupe D et F

L’homme du jour : Henrikh Mkhitaryan

Vous avez raté

Le chiffre du jour : 5

Les résultats :

Buts : Mkhitaryan (3e, 66e), Hambardzumyan (77e), Lončar (90e+5, CSC) pour l'Arménie // Džeko (13e), Gojak (70e) pour la Bosnie.

Buts : Zakaria (37e), Mehmedi (43e), Rodríguez (45e+4), Gavranović (87e) pour la Nati.

But : Puscas (47e) pour la Roumanie.

Buts : Rodri (13e, 50e), Alcácer (90e, 90e+3) pour l'Espagne.

Buts : Forsberg (60e) pour la Suède // Johansen (45e) pour la Norvège.

Buts : Masouras (33e) pour la Grèce // Salanovic (85e) pour le Liechtenstein.

Buts : Pukki (71e, s.p.) pour la Finlande // Immobile (59e) et Jorginho (79e, s.p.) pour l'Italie.

Par Maxime Brigand

Alors oui, l'Espagne est tranquille en tête de ce groupe F et s'est baladée dimanche soir face aux îles Féroé (4-0) grâce à un premier doublé de Rodrigo et un second de Paco Alcácer. Et alors ? Ce qui nous intéresse est ailleurs, puisque la Roumanie a scotché Malte (1-0) et que la Norvège est allée prendre un bon point en Suède (1-1). Ce qui nous donne donc : la Suède, deuxième, avec 11 points ; la Roumanie, troisième, avec 10 points ; et la Norvège, quatrième, avec 9 points. Ce groupe F est un gigantesque embouteillage, tout comme le groupe D, où la Suisse s'est relancée grâce au nul du Danemark en Géorgie (0-0). Qui a dit que la trêve d'automne ne servait à rien ?Comme d'habitude, Henrikh Mkhitaryan a d'abord préféré la boucler. Et, comme souvent, le bonhomme a répondu en grand, moins d'une semaine après avoir posé ses valises à Rome, où l'Arménien a été prêté une saison par Arsenal. Piqué au vif,a déboulé au pays pendant la trêve pour deux missions : reprendre du plaisir et entretenir l'espoir d'une qualification historique pour l'Euro 2020. Partant, trois jours après une défaite concédée à domicile contre l'Italie (1-3) , l'Arménie avait rendez-vous dimanche, à Erevan, avec la Bosnie. Le jour J pour l'espoir. Bingo : brassard au biceps, Mkhitaryan s'est pointé sur la piste remonté comme rarement, a planté un doublé, offert une passe décisive, provoqué un but contre son camp de Stjepan Lončar et donc fait glisser la Bosnie dans sa poche à lui tout seul (4-2). Voilà donc l'Arménie avec neuf points en six matchs et une possibilité de se qualifier pour l'Euro en cas de bonne performance en Finlande mi-octobre. Mieux :aura réussi l'exploit de faire tomber la tête de Robert Prosinečki, qui a quitté son poste de sélectionneur de la Bosnie après la rencontre. Pas tendre, le mec.Pour voir l'Italie se faire (encore) secouer, mais s'en sortir de nouveau (1-2), enchaîner une septième victoire consécutive et poinçonner à 90% son billet pour l'Euro (6 victoires en 6 matchs, 9 points d'avance sur l'Arménie, troisième). Pour voir aussi la Finlande marquer son premier but depuis 1977 face à la, confirmer qu'il faudrait compter sur elle dans la course au deuxième ticket distribué dans ce groupe J et s'assurer que Teemu Pukki, de nouveau buteur, est bien l'un des grands bonhommes de cette rentrée, tout comme son pote gardien, Lukáš Hrádecký. Ce Finlande-Italie a été à la hauteur des attentes, malgré les nombreux changements opérés par Roberto Mancini (Verratti était notamment suspendu), et le scénario avec. Vite, le Finlande-Arménie.Cinq, comme cinq ans. En effet, le Liechtenstein a été chercher dimanche soir en Grèce (1-1) son premier point à l'extérieur lors d'un match de qualifications à l'Euro depuis cinq ans (et une victoire en Moldavie, 0-1). Ce match nul permet surtout aux hommes de Helgi Kolvidsson de mettre fin à une série de sept défaites consécutives à l'extérieur. Ouais, que des chiffres à balancer à la machine à café demain matin quand votre collègue vous embrouillera parce qu'il a perdu un combiné à cause de la Grèce.