L'Italie embroche la Turquie

Volontaire, mais maladroite dans le premier acte, l'Italie a aiguisé ses lames en seconde période, pour taillader trois fois une défense turque finalement impuissante (3-0). De quoi lancer idéalement l'Euro 2020 de la Nazionale.

Promesses et proies

Le naufrage turc

Turquie (4-1-1-1) : Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Meras - Yokuslu (Kahveci, 65e) - Karaman (Dervisoglu, 76e), Tufan (Ayhan, 64e), Yazıcı(Under, 45e), Çalhanoğlu - Burak Yılmaz. Sélectionneur : Şenol Güneş.



Italie (4-3-3) :Donnarumma - Florenzi (Di Lorenzi, 45e), Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli (Cristante, 74e) - Berardi, Immobile, Insigne. Sélectionneur : Roberto Mancini.

Ce vendredi soir, l'Italie aura donc dansé une valse à deux temps. D'abord, une sarabande enlevée, mais crispante, où l'on s'emmêle les pinceaux quand se pointe le refrain tant attendu. Puis une java heureuse, en communion avec le rythme emballant d'une seconde période qu'elle aura largement dominée. À la fin du bal, Roberto Mancini peut souffler : ses poulains ont corrigé une équipe de Turquie sans idée ni allant, pour leur entrée dans la compétition.Ce vendredi soir, Rome frissonne. Du plaisir de communier à 18 000 têtes pour une idée, une équipe, un objectif, que l'Italie aborde vêtue d'un blanc immaculé. Ça tombe bien, laa la dalle de vaincre et croque d'entrée dans une Turquie minimaliste, amollie par l'enjeu et le pressing. L'Italie s'avance alors haut et fort, portée par l'agressivité de son trio offensif et de la doublette Locatelli-Barella dans l'entrejeu. Laa dès lors sa proie en ligne de mire, mais ses promesses de spectacle sont souvent tuées dans l'œuf par sa maladresse dans les derniers mètres. Insigne en fait une illustration édifiante, en envoyant son tir enveloppé dans les tribunes, après un une-deux malin avec Berardi. Finalement, c'est encore Giorgio Chiellini, 36 piges au compteur, qui enfile le costard de patron des siens : impeccable dans les duels, audacieux dans la relance, leoblige également Çakır à s'employer sur corner, en claquant une tête qui filait pleine lucarne. Rome est aussi à deux doigts de s'embraser avant la pause, quand un centre de Spinazzola est contré par une main de Çelik. Un coup pour rien : l'arbitre ne bronche pas, quitte à se faire pourrir par le public de l'Olimpico.Pas grave. L'Italie s'entête, et se met à passer les plats de plus en plus vite dans l'entrejeu. Peu après la pause, Barella sonne l'heure de passer à table, en lançant Berardi sur la gauche. L'ailier de Sassuolo y va de son crochet intérieur, centre en force, et Demiral, sous pression, envoie le ballon dans ses propres filets. La Turquie ne s'en remettra jamais et continue de subir, paralysée par ses insuffisances offensives. Berardi, pas fou, choisit d'appuyer là où ça fait mal et centre pour Spinazzola, dont le tir enchaîné est repoussé par Çakir. Immobile, à l'affût, a tout vu avant tout le monde, et conclut de près d'un plat du pied sécurité. Cette fois-ci, les gars de Şenol Güneş sont cuits à point. Çakir banane une relance évidente, qui finit dans les pieds d'Immobile, dont la passe enchaînée met Insigne sur orbite. Lancé sur son plat du pied droit, l'ailier du Napoli sait ce qu'il va faire : sa spéciale frappe enroulée, qui enfonce une fois pour toutes les Turcs. Un scénario parfait pour la, lancée avec l'art et la manière dans son Euro 2021.