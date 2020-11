L'Italie composte la Pologne

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Supérieure dans tous les compartiments du jeu, la Squadra Azzurra a logiquement disposé de la Pologne (2-0).Au Mapei Stadium, habituelle enceinte de Sassuolo, l'Italie décide de prendre les choses en mains d'entrée et d'asphyxier ses invités. Le plan fonctionne à merveille : les coéquipiers de Robert Lewandowski sont en souffrance et peinent à se sortir du pressing haut des Italiens pour permettre au buteur du Bayern d'inquiéter Gigio Donnarumma. Les Polonais sont condamnés à défendre et si Federico Bernardeschi allume la première mèche, c'est d'Andrea Belotti que viendra la lumière. Une nouvelle fois titulaire en l'absence de Ciro Immobile, le buteur du Torino empêche malgré lui l'ouverture du score de Lorenzo Insigne mais obtient un penalty dans la foulée sur un placage de Grzegorz Krychowiak. Jorginho s'envole et prend à contre-pied Wojciech Szczęsny (1-0, 27). Le milieu de terrain Manuel Locatelli-Jorginho-Nicolo Barella fonctionne à merveille, Lorenzo Insigne s'amuse et suite à un coup-franc malicieux du Napolitain, Belotti manque de doubler la mise.Au retour des vestiaires, malgré quelques ajustements à la pause et les entrées de Kamil Grosicki ou Piotr Zielinski, lacontinue sa marche en avant. Locatelli marche sur l'eau et, surtout, les hommes de Jerzy Brzeczek commencent à perdre leurs nerfs. Entré à la pause, Jacek Goralski voit rouge à un quart d'heure du terme pour deux gros tacles sur Belotti et réduit en miettes les derniers maigres espoirs d'égalisation. Car à défaut de réussir à se montrer dangereux, la Pologne va craquer une seconde fois en fin de rencontre : Insigne trouve l'entrant Domenico Berardi côté droit qui repique dans l'axe et éteint Szczęsny (2-0, 83). Grâce à ce succès totalement maîtrisé, l'Italie reprend la tête du groupe et a les cartes en mains avant son déplacement en Bosnie le 18 novembre prochain.Italie (4-3-3) : Donnarumma - Florenzi (Di Lorenzo , 89), Acerbi, Bastoni, Emerson - Locatelli, Jorginho, Barella - Bernardeschi (Berardi, 64), Belotti (Okaka, 79), Insigne (El Shaarawy, 89).Alberigo Evani.Pologne (4-2-3-1) : Szczęsny - Reca, Bednarek, Glik, Bereszynski - Moder (Góralski, 45), Krychowiak - Jozwiak (Grosicki, 45), Linetty (Milik, 74), Szymanski (Zielinski, 45) - Lewandowski.Jerzy Brzeczek.