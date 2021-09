L'Italie coince encore en Suisse

Suisse (4-3-2-1) : Sommer - Widmer, Akanji, Elvedi, R. Rodríguez (U. Garcia, 63e) - Aebischer, F. Frei, D. Sow (Zakaria, 63e) - Steffen (Fassnacht, 71e), Zuber (R. Vargas, 63e) - Seferović (Zeqiri, 85e). Sélectionneur : Murat Yakın.



Italie (4-3-3) : G. Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella (Pessina, 90e), Jorginho, Locatelli (Verratti, 77e) - Berardi (F. Chiesa, 59e), Immobile (Zaniolo, 59e), L. Insigne (Raspadori, 90e). Sélectionneur : Roberto Mancini.

JB

Jorginho a perdu son mojo.Alors qu'il a eu la balle de la gagne au bout du pied en Suisse, le milieu de Chelsea n'a pas transformé son penalty en butant sur Yann Sommer (53), son deuxième échec consécutif dans l'exercice après son bide lors de la séance de tirs au but en finale de l'Euro face à Jordan Pickford deux mois plus tôt. Résultat, l'Italie a buté sur la(0-0) en qualifications pour le Mondial 2022 comme contre la Bulgarie trois jours plus tôt (1-1) . Alors que la Bulgarie (5 points, 5 matchs joués) a tapé la Lituanie à Sofia (1-0) dans l'autre match du groupe, Italiens (11 points en 5 matchs) et Suisses (7 points en 3 matchs) restent respectivement premiers et deuxièmes du groupe C.Après une première période convaincante, mais passée à manquer le cadre et à se casser les dents sur Sommer (Lorenzo Insigne et Domenico Berardi notamment), laaurait pu passer devant à la suite d'une faute dans la surface signée Ricardo Rodríguez sur Domenico Berardi, mais Sommer en a décidé autrement. Le capitaine helvète a continué de se montrer impeccable devant Insigne (72), et les visiteurs ont eu chaud sur la fin, mais aucune des deux sélections n'a trouvé la faille.En théorie, il s'agit du quatrième match nul de l'Italie. Nos Bleus suivent donc la même trajectoire que le champion d'Europe.