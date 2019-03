L'Italie cartonne le Liechtenstein, l'Espagne tranquille

Une fois n'est pas coutume, l'Italie a infligé une correction au Liechtenstein (6-0) à Parme et s'empare seule de la tête du groupe J. Après sa courte victoire face à la Norvège, l'Espagne n'a pas brillé, mais a fait le boulot à Malte grâce à un doublé de Morata (0-2). Enfin, un vent de folie a soufflé sur Suisse-Danemark et Norvège-Suède, quatre formations qui se sont quittées sur le même score de parité (3-3).

La Suisse peut se mordre les doigts. Bien mise en jambes par une ouverture du score précoce de Freuler (19), entachée d'une faute de main d'Ajeti, lava penser s'offrir un succès large grâce à des réalisations de Xhaka (66) et d'Embolo (76). Mais le Danemark ne lâche rien et va pourrir la soirée des Suisses dans les derniers instants de la rencontre.Jørgensen fait craquer une première fois la défense helvète (84), avant que Gytkjær (87), puis Dalsgaard (90) dans le temps additionnel n'offrent un point inespéré aux Danois qui restent dans la course aux deux premières places. La Suisse manque l'occasion de prendre la tête du groupe B, occupée par l' Irlande qui a fait le minimum syndical à domicile face à la Géorgie (1-0). Après sa courte victoire face à la Norvège sans vraiment séduire , l' Espagne avait l'opportunité de se rassurer en déplacement à Malte . Sans être inquiétés par une formation maltaise bien regroupée, les Espagnols peinent néanmoins à enflammer la rencontre. C'est finalement sur un long ballon, non capté par la réalisation sur le direct, que Morata s'arrache et offre un bon bol d'air à la(31).La formation de Luis Enrique qui n'a pas fait le déplacement , gère son avance et va même faire le break sur un centre parfait de Jésus Navas bien catapulté par Morata qui s'offre un doublé (73). L' Espagne ne séduit pas, mais fait le job, avec un six sur six qui lui permet d'occuper la première place du groupe F. Et c'est ce qu'on lui demande, finalement.Pour l' Italie face au modeste Liechtenstein , 181au classement FIFA, l'objectif était clair : se rassurer offensivement et faire plaisir à desvenus en nombre au stade Ennio Tardini de Parme . Dès l'entame, malgré les sept changements effectués par Mancini par rapport au match de la Finlande , la rencontre se transforme en attaque-défense et l' Italie déroule. Spinazzola centre parfaitement pour Sensi qui catapulte le cuir dans la lucarne du pauvre Büchel (17). Au milieu de terrain, Verratti est omniprésent et va même s'offrir le luxe d'inscrire, en solo, le second pion des(32). Avant la pause, Quagliarella gratte un doublé grâce à deux penaltys transformés (34, 45+3) pour ainsi détrôner Cristian Panucci du titre de plus vieux buteur de laà 36 ans et 54 jours.Réduits à 10, les joueurs de Rene Pauritsch vont néanmoins tenir un petit quart d'heure au retour des vestiaires avant de sombrer définitivement. Peu en réussite jusque-là, Kean brise sa malédiction à la suite d'une belle remise de Quagliarella (69). Histoire d'en rajouter un pour la route, l'entrant Pavoletti s'offre lui aussi son moment de grâce (76). Le contrat est rempli, Mancini peut avoir le sourire car saa été sérieuse et trône seule en tête après le nul arraché par la Grèce en Bosnie (2-2).