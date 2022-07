L'Italie accroche l'Islande et reste en vie

Italie (4-4-2) : Giuliani - Di Guglielmo, Gama (Bartoli, 58e), Linari, Boattin - Bergamaschi, Simonetti, Rosucci, Caruso (Bonansea, 46e) - Piemonte (Girelli, 52e), Giacinti (Sabatino, 85e). Sélectionneuse : Milena Bertolini.



Sigurdardottir - Viðarsdóttir, Viggosdottir, Arnardottir, Gisladottir (Gunnlaugsdóttir, 88e) - Jonsdottir (Jóhannsdóttir, 57e), Brynjarsdottir, Gunnarsdottir (Guðmundsdóttir, 77e) - Vilhjalmsdottir (Magnúsdóttir, 88e), Þorvaldsdóttir (Albertsdóttir, 57e), Jonsdottir. Sélectionneur : Jón Þór Hauksson.

TB

Italiennes et Islandaises respirent toujours dans cet Euro.Malgré l'ouverture du score rapide de l'Islande, l'Italie est parvenue à prendre le choses en main sur la pelouse de l'Academy Stadium de Manchester pour revenir au score et garder une chance de qualification en quarts de finale.Une nouvelle fois, les Italiennes passent au travers de leur entame de match et se compliquent la vie. Sur une longue touche – tiens tiens – les Islandais trouvent rapidement la faille grâce à Vilhjalmsdottir, en puissance. La capitaine Gunnarsdóttir est même tout proche de doubler la mise dans la foulée, mais sa volée file au-dessus à la suite d'un corner (7). Peu à peu, lesprennent les commandes des opérations et la maîtrise du jeu, mais sans se montrer assez précises dans leurs nombreuses tentatives, à l'image de Piemonte, qui dévisse sa reprise sur un centre de Simonetti (26).Un scenario qui n'évolue guère au fil des minutes, alors que Jóhannsdóttir, tout juste entrée en jeu, n'est pas assez tueuse de près (61). Un tournant de la rencontre. Dans la minute qui suit, Bonansea fait la différence sur la gauche de la surface et centre dans la course de Bergamaschi. Les Italiennes inversent enfin la tendance, et la même Bonansea frappe ensuite sur Sigurdardottir (69), avant de voir la gardienne islandaise dévier sa tentative sur son poteau (73). Un partout score final : le suspense reste entier dans la course à la qualification.Belle opération pour l'équipe de France dans ce groupe D.