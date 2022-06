L'Irlande fait trinquer l'Écosse à Dublin

?? Irlande 2-0 Écosse L'Irlande fait le break, Parrott marque après un superbe travail d'Obafemi #lequipeFOOT Le direct > https://t.co/cUlISgLwxt pic.twitter.com/KQnYfNSswJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 11, 2022

Irlande (3-1-4-2) : Kelleher - Collins, Duffy, Egan - Cullen - Browne, Molumby (Hendrick, 84e), Knight (Hourihane, 72e), McClean - Parrott (Robinson, 85e), Obafemi (Hogan, 56e). Sélectionneur : Stephen Kenny.



Écosse (3-4-2-1) : Gordon - Hendry (Gilmour, 46e), Hanley, McKenna (Souttar, 74e) - Ralston, McTominay, McGregor, Robertson - McGinn (Armstrong, 59e), Christie (Brown, 59e) - Adams (Stewart, 59e). Sélectionneur : Steve Clarke.



QB

Un bon bol d'Éire.Tout juste battue par l'Arménie et l'Ukraine, l'Irlande a relevé la tête en s'offrant le voisin écossais ce samedi à l'Aviva Stadium de Dublin (3-0). La première victoire des Verts à domicile dans un match officiel depuis le 10 juin 2019 contre Gibraltar. Plus incisifs, les coéquipiers de Caoimhín Kelleher ont ouvert le score sur un corner, où la remise de Shane Duffy a trouvé Alan Browne, qui a poussé le ballon au fond comme il le pouvait. John McGinn a eu l'occasion d'égaliser, mais son pied gauche s'est un chouïa trop ouvert (27). La punition irlandaise n'a pas tardé : dans la foulée, Troy Parrott a crucifié Craig Gordon sur un caviar de Michael ObafemiObafemi a corsé la note d'une frappe lointaine, son premier but international, et laaurait pu repartir avec des valises encore plus lourdes sans les parades de son portier (4, 36, 38) et le sauvetage de Grant Hanley sur sa ligne (62). Placée dans la Ligue B, l'Irlande remonte à la deuxième place de son groupe, trois points derrière l'Ukraine, qui sera son adversaire mardi.Le début d'une nouvelle Éire ?