La Sampdoria fait chuter l'Inter, la Roma et l'Atalanta se baladent

Tombé sur la pelouse de la Sampdoria (2-1) à l'occasion de cette seizième journée, l'Inter manque l'occasion de mettre la pression sur Milan et la Juve qui s'affrontent ce mercredi soir. Dans le même temps, la Roma et l'Atalanta se sont baladées respectivement à Crotone (3-1) et face à Parme (3-0). À noter également le succès de Sassuolo face au Genoa (2-1) ou encore celui de la Lazio face à la Fiorentina sur le même score.

[? BUT] #SerieA La volée sublime de Dimarco ! Sirigu ne peut rien faire et le Hellas Verone ouvre le score contre Torino ! pic.twitter.com/cn9aFvUXT1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 6, 2021

Tous les résultats de l'après-midi :

Buts : João Pedro (20e) pour Cagliari // Sau (41e), Tuia (44e) pour Benevento



Par Andrea Chazy

Sur une belle série de onze matchs sans défaite (dont neuf succès) depuis sa défaite face au Genoa, il était visiblement écrit que la prochaine chute deserait face à la Sampdoria, sur le même score, ce mercredi au Marassi (2-1). Tout avait de l'après-midi galère lorsqu'Alexis Sánchez voit son penalty repoussé par Emil Audero et que, dans la foulée, l'ex Antonio Candreva converti le sien face à Samir Handanović. Un premier coup de massue suivi d'un deuxième, après une belle chevauchée de Mikkel Damsgaard, puisque c'est un autre ancien intériste en la personne de Keita Baldé qui crucifie l'Inter. La réduction du score sur corner de Stefan de Vrij en seconde période ne changera rien, et n'empêche pas la formation d'Antonio Conte de connaître un premier coup d'arrêt en 2021. Un faux pas qui profite à la silencieuse mais très régulièrequi s'est baladée sur la pelouse de Crotone (3-1) notamment grâce à un joli doublé de Borja Mayoral. En haut, toujours,confirme qu'elle se porte bien même sans Papu Gómez avec une nouvelle claque collée à Parma (3-0).À domicile face à la Fiorentina de Cesare Prandelli,en a profité pour se remettre la tête à l'endroit en s'imposant (2-1) grâce à un pion précoce de Felipe Caicedo et un autre plus tardif de l'innarêtable Ciro Immobile. Un succès important pour la troupe d'Inzaghi car, dans le même temps,a longtemps cru s'imposer sur la pelouse du Torino grâce à un but splendide de Federico Dimarco, à l'heure de jeu, mais a finalement dû se résoudre à partager les points (1-1). Enfin, après sa débâcle à Bergame face à l'Atalanta le week-end dernier,a retrouvé des couleurs face au Genoa (2-1) notamment par le biais d'un golazo de Jérémie Boga (son deuxième de la saison) qui permet auxde provisoirement grimper à la quatrième place du classement. À noter dans les autres rencontres le nul prolifique entre Bologne et l'Udinese (2-2) et la victoire, plus tôt dans la journée , du séduisant Benevento de Pippo Inzaghi sur la pelouse de Cagliari (2-1).