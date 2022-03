L'Inter tartine Liverpool pour du beurre

Trop timide en première période, beaucoup plus proactive ensuite, l'Inter a marqué par Lautaro, mais s'est retrouvée plombée par Alexis Sánchez, exclu à l'heure de jeu. De quoi permettre à Liverpool - qui aura touché trois fois les montants - de négocier une défaite sans conséquence : vainqueurs 2-0 à l'aller, les Reds seront bien au rendez-vous des quarts de C1.

Le festin vide

Sánchez, debout, mais pas longtemps

Liverpool (4-3-3) :Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Jones (Keita, 65e), Fabinho, Thiago Alcántara (Henderson, 75e) - Salah, Diogo Jota (Luis Diaz, 84e), Mané Entraîneur : Jürgen Klopp.



Inter (3-5-2) : Handanovič - Škriniar, De Vrij (D'Ambrosio, 46e), Bastoni - Dumfries (Darmian, 75e), Vidal, Brozović (Gagliardini, 75e, Çalhanoğlu, Perišić - Sánchez, Lautaro (Correa, 75e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Simone Inzaghi ne saura peut être pas s'il doit repartir d'Anfield avec des regrets dans sa malle. Alexis Sánchez aura privé l'entraîneur de l'Inter d'un semblant de réponse. Impeccable jusqu'ici, le Chilien a eu la mauvaise idée de savater Fabinho à l'heure de jeu, laissant les siens à 10. En jambes, l'Inter menait 1-0, mais ne pouvait désormais plus que subir et l'emporter d'un pion à rien. Insuffisant pour combler le retard cumulé à l'aller par les Lombards, logiquement éliminés, mais les armes à la main.Pas toujours facile d'être le plat principal de la soirée. Pendant que le Bayern croque en entrée Salzbourg, l'Inter, défaite 2-0 à l'aller, commence par une mise en bouche sans saveur. Lesassument un contrôle relatif au milieu de terrain - notamment grâce aux dézonages plutôt inspirés d'Alexis Sánchez - mais Liverpool est un encas un peu plus compliqué que ca à gober. Lesse mettent à mijoter une tambouille à petit feu au milieu, en calmant sereinement le jeu ballon au pied. Bonheur pour Liverpool : le pressing milanais est trop souvent mou comme une mozzarella, la faute à un bloc sans doute positionné trop bas. Sereins, lespeuvent attendre leur heure et Matip est même à un rien d'ouvrir le score, en écrasant sur la barre une tête sur corner. Frustrant pour l'Inter, qui finit le premier acte le ventre vide, en ayant eu quasiment aucune occasion à se mettre sous la dent.L'Inter a la bonne idée d'aiguiser ses couteaux à la pause. Les poulains d'Inzaghi poussent un cran plus haut, Sánchez et Perišić multiplient les différences sur les cotés et les Anglais commencent à mijoter sur le gril, à cuisson gratinée. Seul dans la surface, Lautaro avale d'abord la feuille de match avant d'enfin se régaler quelques minutes plus tard. Servi par Sánchez, l'Argentin catapulte un missile coup de pied dans les filets d'Alisson et les Lombards se pensent enfin lancés. Pas de pot : Sánchez, impeccable jusqu'ici, avale de travers, en signant un tacle pas jojo sur Fabinho. Le Chilien se chope un second jaune synonyme de rouge et lesse retrouvent logiquement dans la sauce. Évidemment, Liverpool retrouve tout de suite son cout de fourchette. Salah, servi par Mané, est à un rien de conclure la soirée, mais frappe le poteau. Pas bien grave pour les, qui assurent en fin de match, négociant une défaite qui les envoie tout de même en quarts de finale de cette Ligue des champions.