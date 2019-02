L'Inter surenchérit face à la Samp

123

Inter (4-2-3-1) : Handanovič - D'Ambrosio, De Vrij, Škriniar, Dalbert - Gagliardini (J. Mario, 59e), Brozovič - Politano (Candreva, 68e), Nainggolan (Vecino, 89e), Perišić - L. Martinez. Entraîneur : Luciano Spalletti.



Sampdoria (4-3-1-2) : Audero - Bereszyński (Sala, 81e), Tonelli, Andersen, Murru - Praet, Ekdal (Vieira, 81e), Linetty - Saponara (Gabbiadini, 75e) - Defrel, Quagliarella. Entraîneur : Marco Giampaolo

Rien pendant 70 minutes... Puis l'avalanche.Face à la Sampdoria et sans Mauro Icardi (officiellement blessé) , l' Inter a mis du temps à lancer les débats et ainsi complètement débrider la partie. Alors que lesgaléraient devant le but et que les visiteurs s'étaient montrés dangereux par Defrel (46) et Quagliarella (66), c'est Danilo D'Ambrosio qui a fait trembler les ficelles après un gros travail de Perisič (73). Action, réaction : une minute plus tard, l'entrant Manolo Gabbiadini s'est faufilé dans la surface des locaux pour refroidir Giuseppe-Meazza sur l'un de ses premiers ballons (75). Mais Radja Nainggolan s'est occupé de refaire exploser tout ça dans la foulée d'une volée à l'entrée de la surface face à un Audero masqué (78).Malgré tous leurs efforts, les coéquipiers du beau Fabio Quagliarella n'ont pas pu réagir une seconde fois. L' Inter conforte donc tranquillement sa place sur le podium.