L'Inter suit le rythme, l'Atalanta et le Torino aussi

Inter (4-2-3-1) : Handanović – Cedric, De Vrij, Miranda, Dalbert – Gagliardini, Brozović – Politano, João Mario, Asamoah – Martinez.



Spal (4-4-2) : Viviano – Bonifazi, Vicari, Felipe, Fares – Missiroli, Schiattarella, Valoti, Kurtić – Floccari, Petagna.

Sampdoria (4-3-1-2) : Audero – Sala, Andersen, Colley, Murru – Praet, Ekdal, Linetty – Saponara – Quagliarella, Gabbiadini.



Atalanta (3-4-1-2) : Gollini – Mancini, Djimsiti, Masiello – Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens – Gómez – Iličić, Zapata.

599 - #Torino have conceded goal vs Frosinone, ending a run of 599 minutes without conceding in Serie A. Strike. #FrosinoneTorino — OptaPaolo (@OptaPaolo) 10 mars 2019

Frosinone (3-5-2) : Sportiello – Goldaniga, Salamon, Capuano – Paganini, Chibsah, Maiello, Gori, Molinaro – Ciano, Pinamonti.



Torino (3-5-2) : Sirigu – Izzo, Nkoulou, Moretti – De Silvestri, Meité, Rincón, Baselli, Ansaldi – Belotti, Zaza.

Afin de ne pas être distancée par le Milan, à une semaine d'un Derby de la Madonnina qui s'annonce explosif, vainqueur du Chievo dans la douleur samedi soir, l' Inter devait s'imposer à San Siro ce dimanche après-midi face à la SPAL . Sur une série de trois matchs sans succès toutes compétitions confondues, les Intéristes peinent à bousculer une solide formation de la SPAL qui ne se laisse pas impressionner. Pourtant, alors que la demi-heure de jeu n'est pas encore dépassée, Lautaro Martinez pense ouvrir à la suite d'un superbe enchaînement à l'entrée de la surface. Mais la VAR annule le sixième but de la saison de l'Argentin pour une faute de main dure à voir à l’œil nu (30).C'est en seconde période que les hommes de Spalletti vont enfin réussir à forcer le coffre-fort de la douzième défense du championnat. Lautaro Martinez, encore lui, trouve d'une façon un peu heureuse Politano au cœur de la surface de la SPAL qui ne se fait pas prier pour tromper Viviano (67). Le break arrive dix minutes plus tard, et cette fois, c'est Gagliardini qui fait vibrer San Siro (77), lui qui confirme une statistique que les futurs adversaires de l' Inter vont devoir prendre au sérieux : les huit derniers pions inscrits par les coéquipiers d'Handanović à domicile ont tous été plantés en seconde période. Comment feinter l'étonnement, après ça.S'accrocher au peloton de tête ou s'enfoncer dans le ventre mou, telle était l'équation qui s'offrait tant à la Sampdoria qu'à l' Atalanta ce dimanche au Luigi-Ferraris. Respectivement huitièmes et neuvièmes au coup d'envoi,etdevaient s'imposer pour rester à six points de la Ligue des champions rêvée, et surtout dans la lutte pour ravir les tickets comptant pour la prochaine Ligue Europa. Il faut attendre le deuxième acte pour voir Gênes s'embraser lorsque Zapata, sonprêté pour deux saisons à Bergame, marque son dix-septième but de la saison et ouvre le score pour l' Atalanta (50). De quoi légèrement froisser Fabio Quagliarella , qui se fâche et décide de prendre la tête du classement des buteurs en transformant un penalty concédé par Gómez (67). Mais laa de la ressource, et Gosens offre trois points précieux aux Lombards (77) qui prennent cinq longueurs d'avance sur leur adversaire du jour. Voilà ce que c'est, une bonne opération.Sur la pelouse du relégable Frosinone , le Toro voulait enchaîner un troisième succès d'affilée pour mettre la pression sur la Roma et l' Atalanta . Problème, Paganini ne voit pas les choses de cette façon et s'en va mettre un terme à 599 minutes d'invincibilité en trompant Sirigu (42).Lesse doivent de réagir, et vont s'en remettre à leurBelotti pour y parvenir. De la tête sur un centre de Iago Falqué (56), puis d'un tir précis pour battre Sportiello (77),offre à son Toro le droit de garder le sourire avant de recevoir Bologne , puis de se déplacer à Florence. Tous les rêves sont permis.