L'Inter sirote le Napoli

Parfaitement rodée tactiquement, l'Inter a dominé en deux temps un Napoli volontaire mais inefficace, grâce à deux pion signés D'Ambrosio et Lautaro.

20

L'Inter déploie ses ailes

22, revoilà Lautaro

De la maîtrise tactique, du réalisme, de la solidarité collective, voire quelques coups de génie par ci par là. A Giuseppe Meazza, le cocktailConte a pétillé ce mardi et le Napoli n'avait ni la descente, ni les tripes, pour s'enfiler sans dommage cette limonade là.Inférieur sur le papier, le Napoli fait ce que Gattuso attend de lui, en s'emmurant dans sa moitié de terrain, pour seulement décocher quelques flèches en contre. Un programme pas franchement funky, mais l'Inter ne s'en formalise pas. Puisque l'axeest blindé, il faut ruser, opter pour une pensée latérale. Ce que lesvont faire en tentant astucieusement de combiner sur les cotés. Ça tombe bien, les pistonsjouent parfaitement leurs gammes ce soir. Candreva désarçonne Mario Rui en cavalant comme une monture de guerre sur son coté droit, mais c'est Biraghi qui trouver le premier une faille dans la muraille de la citadelle. A la 11e minute, l'Italien botte un centre malin sur le peton gauche de D'Ambrosio, qui transforme l'offrande, en première intention. Cueilli à froid, le Napoli revit ensuite en baissant le pont-levis. Les gars de Gattuso dégainent leurs lames, sonnent la charge et retrouvent un certain contrôle de la gonfle. L'Inter ne maintient alors son avantage que grâce à deux parades de patron d'Handanovic, qui boxe successivement deux tentatives de Zielinski et Politano.La suite ressemble à une drôle de mélasse, les deux équipes ramant plus nettement pour se créer des opportunités. Une marmelade dont le Napoli tente de s'extirper, en faisant régulièrement monter Hysaj et Mario Rui d'un cran. L'Inter a dès lors plus de place pour placer ses contres, mais Biraghi, esseulé dans la surface, cochonne l'occasion de doubler la mise. Pas grave. Lautaro Martinez, tout juste entré en jeu, botte une frappe intérieure du pied sacrément vicelarde aux 20 mètres, qui trompe Meret, plutôt pataud sur sa ligne de but. Un pion qui fait du bien à l'Argentin, qui semblait manquer de cacao dans le moteur depuis la fin de la pause sanitaire. Voilà qui permet à l'Inter d'assurer son affaire, de coucher une deuxième fois cette saison le Napoli en Serie A et surtout de regrimper au second rang du championnat, une unité devant l'Atalanta.Handanovic - D'Ambrosio , De Vrij, Bastoni - Candreva (Godin, 60), Brozovic, Barella, Biraghi (Young, 80) - Borja Valero (Eriksen, 89) - Lukaku (Moses, 88), Sanchez (Lautaro Martinez, 60).Antonio Conte.Meret - Hysaj (Malcuit, 84), Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (Ghoulam, 65) - Elmas, Demme, Zielinski (Allan, 65) - Politano (Lozano, 75), Milik (Callejon, 84), Insigne.Gennaro Gattuso.