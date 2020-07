L'Inter se reprend

20

Inter (3-4-1-2) : Handanovič - Godín, De Vrij, Bastoni - D'Ambrosio, Brozović, Gagliardini, Young - Valero - Martínez, Sánchez. Entraîneur : Conte.



Torino (3-5-2) : Sirigu - Izzo, Nkoulou, Bremer - De Silvestri, Rincón, Meïté, Aina, Ansaldi - Verdi, Belotti. Entraîneur : Longo.

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un quart d'heure de repos, et tout rentre dans l'ordre.Battu à domicile par Bologne puis contraint au nul sur la pelouse du Hellas Vérone, l'Inter s'est remis dans le droit chemin devant son public lors de la 32journée du championnat italien face au Torino. Lequel a pourtant ouvert le score grâce à Belloti, à la demi-heure de jeu. Bien aidé, il est vrai, par une faute de main d'Handanovič. Un Handanovič qui a cependant sauvé les siens, peu avant la pause.Mais à force de dominer et après les parades de Sirigu devant la doublette offensive Martínez/Sánchez (en l'absence de Lukaku), les Milanais ont logiquement dépassé les visiteurs en treize minutes chrono. Dans le rythme, et au niveau comptable. Au retour des vestiaires, la volée de Young a en effet trompé l'ancien gardien du Paris Saint-Germain tandis que Godín a placé un coup de tête gagnant une poignée de secondes plus tard (le premier but de l'Uruguayen, en Serie A). Martínez a ensuite mis les siens à l'abri d'une frappe déviée, pendant que Belotti touchait la barre transversale et que Sánchez loupait le doublé. Candreva et Gagliardini, eux, ont raté les dernières occasions franches de la rencontre.Voilà l'Atalanta doublée, la Lazio à égalité et la Ligue des champions quasiment assurée tandis que l'adversaire n'est de son côté toujours pas maintenu.