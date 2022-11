L'Inter s'offre l'Atalanta

Menée au score, l'Inter a encore une fois su renverser la situation (2-3) pour s'offrir trois points cruciaux dans la course au top 4, grâce notamment à un doublé de Džeko. Frustrée, l'Atalanta concède une troisième défaite de rang en Serie A.

L'Inter à réaction

Pas de miracle pour la Dea

(3-4-1-2) : Musso - Palomino, Demiral (Okoli, 69e), Scalvini (Malinovsky, 46e) - Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle - Pašalić (Boga, 83e) - Lookman, Zapata (Hojlund, 69e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



(3-5-2) : Onana - Skriniar, De Vrij, Bastoni (Acerbi, 72e) - Dumfries (Bellanova, 72e), Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan (Brozović, 80e), Dimarco (Gosens, 80e) - Džeko, Lautaro Martínez (Correa, 82e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Cela devient habituel pour les. Après avoir été menés au score et dans le jeu, les Interistes ont fini par se réveiller pour infliger une défaite pleine de regrets à l'Atalanta (2-3), au terme d'une partie prolifique mais loin d'être spectaculaire. Grâce à un doublé d'Edin Džeko, l'Inter engrange sa deuxième victoire de suite et se relève de sa défaite face à la Juve la semaine dernière. L'Atalanta est de son côté dans le dur, avec un troisième revers d'affilée.C'est en toute logique que l'Atalanta ouvre la marque, après avoir dominé desincapables de construire la moindre action. Les quelques arrêts d'Onana sur des tentatives de Lookman (15) et Palomino (16) ne suffisent pas à mettre les hommes d'Inzaghi à l'abri : c'est De Vrij qui fait sauter le verrou en faisant chuter Zapata dans la surface. D'une frappe sèche dans la lucarne droite d'Onana, Lookman saisit sa chance pour donner un avantage mérité à la Dea. Mais comme face à Bologne en milieu de semaine, il faut un petit coup de fouet à l'Inter pour se réveiller. Emmenés par Dimarco, très offensif, lesse procurent leur première belle occasion, mais sont encore trop imprécis (33). La machine se remet en marche peu après, et Džeko remet les compteurs à zéro d'une jolie talonnade aérienneLe véritable spectacle continue de se faire attendre en seconde période, le jeu ayant du mal à s'emballer au milieu de terrain. La crainte du contre appelle à la prudence d'un côté comme de l'autre. Alors quand l'Atalanta fait la moindre petite erreur, l'Inter en profite pour punir unepourtant bien plus joueuse. Le centre de Dimarco à la conclusion du contre est repris devant le but par Džeko. La bascule est définitivement faite quand la tête de Lautaro, sur corner, est déviée dans les filets de Musso par un Palomino malchanceux. Après quelques minutes de sieste, ce même Palomino se rachète une conscience en réduisant l'écart sur corner, profitant du manque de concentration de la défense interiste. La promesse d'une fin de match emballée ? Oui, car l'Atalanta pousse dans le temps additionnel, mais jamais assez pour accrocher un point. Un duel entre concurrents aux places européennes remporté par l'Inter, qui compte désormais trois longueurs d'avance sur son adversaire du jour, en attendant les résultats de la Juve et du Milan ce dimanche soir.