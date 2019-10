L'Inter s'impose dans la douleur à Brescia

Brescia (3-5-2) : Alfonso - Mangraviti, Cistana, Gastaldello - Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Mateju - Donnarumma, Balotelli. Entraîneur : Eugenio Corini.



Inter (3-5-2) : Handanović - Godín, De Vrij, Škriniar - Candreva, Gagliardini, Brozović, Barella, Asamoah - Lukaku, Lautaro. Entraîneur : Antonio Conte.

Cette fois, l'Inter met la pression sur la Juve. Après son match nul décevant face à Parme samedi (2-2) , l'Inter a retrouvé la route du succès chez son voisin Brescia (1-2) pour le compte de la 10journée de Serie A. Au Rigamonti, lesouvrent le score d'entrée sur une frappe contrée aux vingt-cinq mètres de Lautaro (23). Une aubaine au cours d'une première période fermée. Le second acte, lui, est plus enlevé car Brescia met beaucoup plus d'intensité dès la reprise. Balotelli puis Donnarumma butent sur un bon Handanović, et manquent surtout leur chance d'égaliser.Dommage, car à l'heure de jeu, Lukaku part du côté droit, repique dans l'axe et enroule une merveille de frappe qui laisse Alfonso sans voix (63). Brescia est vexé, Balotelli retombe sur un Handanović qui lui enlève un but tout fait à la manière d'un handballeur, mais c'est finalement Škriniar, sur un tir de près de Bisoli, qui redonne de l'espoir malgré lui aux hommes de Corini (73). Lespoussent, mais ne parviennent pas à revenir à la hauteur des hommes de Conte. Oui, l'Inter a lutté, mais l'Inter trône ce soir en tête de la Serie A avec deux points d'avance sur une Juve qui affronte le Genoa de Thiago Motta ce mercredi. C'est ça, mettre la pression.