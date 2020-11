L'Inter renverse le Toro

19

Inter (3-5-2) : Handanović - D'Ambrosio (Škriniar, 65e), Ranocchia (De Vrij, 74e), Bastoni - Hakimi, Gagliardini (Martinez, 65e), Vidal, Young (Perišić, 74e), Barella - Lukaku, Sánchez (Nainggolan, 86e). Entraîneur : Antonio Conte.



Torino (3-5-2) : Sirigu - Lyanco, Nkoulou, Bremer - Singo, Meite, Rincón (Edera, 85e) , Linetty, Ansaldi - Zaza (Millico, 85e), Verdi (Bonazzoli, 42e). Entraîneur : Marco Giampaolo.

LaInter est de retour.Ectoplasmique en première période, l'Inter, d'abord menée 2-0, a livré une dernière demi-heure complément siphonnée pour renverser le Torino à San Siro.Longtemps navrante de passivité ce dimanche, la formationlaisse Zaza ouvrir le score. L'Italien profite alors d'une sublime talonnade de Meïté, pour tromper Handanović d'un tir enveloppé. Rien ne va décidément plus pour l'Inter, quand Young est coupable d'une faute sur Singo dans la surface. Ansaldi transforme le penalty qui suit, et les Lombards semblent désormais condamnés à s'écrouler.L'impression est trompeuse. Le Toro se relâche derrière, et Sánchez, en embuscade à la suite d'une tête de Lukaku qui avait fini sur la barre, peut réduire la marque de près. Le Chilien, précieux dans le jeu, s'en va même signer un service décisif pour Lukaku trois minutes plus tard, qui n'a plus qu'à conclure sur la ligne. Cette fois-ci, le Toro n'y est plus, et Nkoulou concède un penalty, à la suite d'une faute sur Hakimi. Lukaku, intraitable, canarde impeccablement Sirigu. Soulagée, l'Inter déroule, et Lautaro, en contre, vient même essuyer l'assiette en fin de match.Une victoire à l'arrachée qui ne va cependant sûrement pas pleinement tranquilliser Antonio Conte, dont les hommes devront faire beaucoup mieux face au Real en C1, mercredi prochain.