L'Inter pulvérise Benevento

Benevento (4-3-2-1) : Montipó - Maggio (Foulon, 45e), Glik, Caldirola, Barba (Letizia, 37e) - Ionita, Schiattarella, Dabo (Hetemaj, 70e) - R.Insigne (Tuia, 45e), Caprari - Moncini (Lapadula, 63e). Entraîneur : Filippo Inzaghi.



Inter (3-4-1-2) : Handanović - Škriniar, De Vrij, Kolarov - Hakimi, Vidal (Barella, 52e), Gagliardini (Eriksen, 82e), Young (Perišić, 65e)- Sensi (Brozović, 65e) - Sánchez, Lukaku (Lautaro, 65e). Entraîneur : Antonio Conte.

L'Inter avait faim.En déplacement sur la pelouse du promu Benevento, en match en retard de la 1journée du championnat, l'Inter n'a fait qu'une bouchée des hommes de Pippo Inzaghi (2-5).Il n'aura fallu que 28 secondes aupour trouver la faille dans la défense des. Lancé côté droit, Achraf Hakimi sert Romelu Lukaku au premier poteau et voilà l'Inter déjà dans le bon wagon. Pour sa première titularisation sous l'égide d'Antonio Conte, Hakimi est partout et surtout là où on l'attend. Son centre, remisé par Alexis Sánchez, est à l'origine de la belle volée gagnante de Roberto Gagliardini qui fait le break. L'emprise de l'Inter sur la rencontre est alors totale, et les buts vont continuer de pleuvoir : Lukaku signe un doublé à la suite d'une relance criminelle du portier Lorenzo Montipò, et si Gianluca Caprari réduit le score à la suite d'une relance miroir de Samir Handanović, Hakimi se charge de redonner trois buts d'avance aux intéristes à la pauseAu retour des vestiaires, la formation de Conte est plus dans la gestion et montre quelques largesses défensives déjà entrevues face à la Fiorentina. Des manques qui auraient pu permettre à Benevento de refaire son retard, notamment sur cette tentative sur le poteau de Gabriele Moncini ou sur un face-à-face perdu, quelques minutes plus tard, par Gianluca Lapadula. Mais au lieu de ça, c'est Lautaro Martínez qui s'en va alourdir le score d'une frappe chirurgicalerendant le doublé de Caprari totalement anecdotique. L'Inter a encore quelques ajustements à faire, mais elle fait déjà peur.