L'Inter plie le Genoa en quatre et termine l'année au sommet

Inter (3-5-2) : Handanović - Škriniar, De Vrij, Bastoni - Candreva (Lazaro, 75e), Vecino, Valero, Gagliardini (Sensi, 72e), Biraghi (Dimarco, 78e) - Lukaku, Esposito. Entraîneur : Antonio Conte.



Genoa (3-5-2) : Radu - Biraschi, Romero, Criscito - Ghiglione, Cassata, Radovanović, Jagiello (Rovello, 62e), Agudelo - Sanabria (Cleonise, 75e), Pinamonti (Favilli, 72e). Entraîneur : Thiago Motta.

Et de dix, dix matchs sans défaite pour l’Inter qui n’aura pas fait dans le détail face au Genoa de Thiago Motta. Deux buts par mi-temps, l’addition est salée et permet auxde terminer en tête, à égalité de points avec la Juventus, vainqueur de la Sampdoria ce mercredi, mais avec une meilleure différence de buts.Si Radu s’est illustré par deux parades décisives, le portier roumain ne pouvait pas freiner à lui seul des Milanais largement au-dessus de ses partenaires, beaucoup trop apathiques pour espérer inverser la tendance. En deux minutes, Lukaku (de la tête) et Gagliardini (du droit) font le break à la demi-heure de jeu et l’Inter rentre au vestiaire avec de l’avance et de la confiance. En deuxième période, le Belge double la mise d’une lourde frappe en pivot, ce qui porte son compteur personnel de buts à douze et lui permet de dépasser Cristiano Ronaldo pour talonner Ciro Immobile et ses dix-sept pions au classement des marqueurs de Serie A. Belle soirée également pour le jeune Sebastiano Esposito (dix-sept ans), lequel aura apporté sa pierre à l’édifice en inscrivant son premier but en pro sur penalty, à la suite d’une faute bête d'Agudelo sur Gagliardini dans la surface. Cerise sur le gâteau, Handanović aura réalisé son 101, ce qui lui permet de rejoindre Gianluigi Buffon au Panthéon des gardiens de Serie A.Pour les supporters interistes, c'est Noël avant l'heure.