L'Inter noie le Toro

Torino (3-5-2) : Sirigu - Izzo, Nkoulou, Bremer - De Silvestri, Baselli, Lukic, Meité, Ansaldi - Verdi, Belotti. Entraîneur : Mazzarri.



Inter (3-5-2) : Handanovic - Godin, De Vrij, Skriniar - D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi - R. Lukaku, L. Martinez. Entraîneur : Conte.

L'eau ça mouille et l'Inter ça gagne.Deux évidences qui se sont vérifiées ce samedi soir au stade olympique de Turin, alors que lesont une nouvelle fois délivré une prestation parfaitement maîtrisée en Serie A.Sous une pluie torrentielle en début de match, c'est Lautaro Martinez qui brise la glace. Lancé par une tête puissante de Vecino en profondeur, l'Argentin s'en va battre Sirigu, d'un tir croisé savamment placé. Sure de se force, l'Inter déroule et De Vrij, servi par un centre fuyant de Biraghi, double la mise quelques minutes plus tard. Lukaku, du droit et dans la surface, n'a plus qu'à enfoncer le clou après la pause.Succès musclé des, qui se mettent dans de conditions idéales avant de se déplacer à Prague pour défier le Slavia en ligue des champions, mercredi prochain.