L'Inter ne lâche rien à Gênes

26





Sampdoria (5-3-2) : Audero - Murru, Colley, Chabot, Bereszyński, Depaoli (Bonazzoli, 56e) - Jankto, Ekdal (Vieira, 69e), Linetty (Caprari, 73e) - Quagliarella (cap.), Rigoni. Entraîneur : Eusebio Di Francesco.



Internazionale (3-5-2) : Handanovič (cap.) - Bastoni, De Vrij, Škriniar - Asamoah, Sensi (Barella, 65e), Brozović, Gagliardini, Candreva (D'Ambrosio, 57e) - Sánchez, Martínez (Lukaku, 55e). Entraîneur : Antonio Conte.

EC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La raie du cul ?La question se pose, quant à savoir qui ouvre le score au Luigi-Ferraris. La frappe est de Sensi, le coup de boule de Sánchez et le poteau rentrant. En accord avec @SerieA , gardons Sensi. Pour la frappe, et pour tout le reste. Pour la passe décisive sur le but du 0-2, par exemple. Sur celui-là, difficile de savoir s'il s'agit d'un tir manqué ou d'une passe géniale. Ce qui est sûr pour la VAR, c'est que Sánchez n'est pas hors-jeu au contraire de Candreva quelques minutes plus tard. Reste que l'Inter a fait le break en deux minutes, et qu'on voit mal comment la Samp' pourrait revenir dans le jeu. Parce que pendant 45 minutes, on a surtout vu Audero.Oui, mais Alexis Sánchez a décidément envie de prendre toute la lumière à Gênes. Compréhensible, après tant de grisaille du côté de Manchester. Après un but et demi, le Chilien prend donc un second jaune pour une simulation à l'utilité assez discutable. Et comme il se doit dans tout bon scénario, les joueurs de Di Francesco en profitent pour titiller les nerfs intéristes avec un Jankto qui se retourne, croise et bat Handanovič. Second but encaissé cette saison, par le capitaine milanais. L'adage ? Oui, mais heureux pour les visiteurs. Le troisième but est marqué contre le cours du jeu (le temps de quelques minutes) et avec pas mal de chance, par Gagliardini. Car si le milieu milanais salope une passe splendide de Brozović, Audero la lui remet dans les pieds pour la finition. Après ça, Lukaku peut bien vendanger : ce sont lesqui récoltent les trois points.L'Inter de Conte continue donc de danser deux points devant la Juve, grâce à six victoires en six journées. Beau boulot, Antonio.