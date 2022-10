L’Inter Milan à la recherche d’un nouveau propriétaire

TP

AS Saint-Étienne style.Arrivé en Lombardie en 2016 avec son groupe Suning, Steven Zhang pourrait plier bagage dans les semaines à venir. Selon le très sérieux média américain The Financial Times , l’homme d’affaires chinois aurait mandaté deux géants du monde des finances pour trouver un potentiel racheteur : la société Goldan Sachs et la banque américaine Raine Group. Cette dernière a même joué un rôle clé dans le rachat de Chelsea par Todd Boehly. Un potentiel rachat de l’Internazionale qui ne se fera pas en dessous un milliards d’euros comme l’exige la famille Zhang. Et certains potentiels racheteurs ont déjà pointé le bout de leur nez comme le révèle SportMediaset : Marc Lasry (propriétaire de la franchise de Milwaukee en NBA), un fond des Émirats arabes unis et l’homme le plus riche de Suisse, Ernesto Bertarelli.Ces derniers mois, Steven Zhang a connu de nombreuses difficultés financières. L’actuel propriétaire de l’avait même été sauvé par la banque chinoise et le géant du commerce électronique Alibaba, qui avait injecté près de 1,4 milliard d’euros dans le capital du club.Si jamais quelqu’un a un millard d’euros sur son compte courant.