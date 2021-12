L'Inter marche sur la Roma

Les champions en titre n'ont pas laissé le temps aux Romains d'espérer quoique ce soit dans ce choc et se sont tranquillement imposés largement (3-0) ce samedi au stadio Olimpico. Les hommes de Simone Inzaghi restent plus que jamais dans la course au titre alors que ceux de José Mourinho pourraient ne plus être européens d'ici la fin du week-end.

Džeko soigne son retour

Aucune réaction

AS Roma (3-5-2) : Rui Patrício - Mancini, Smalling, Kumbulla (Bove, 61e) - Ibañez, Mkhitaryan, Cristante, Veretout (Volpato, 90+1e), Viña - Zaniolo, Shomurodov. Entraîneur : José Mourinho.



Inter Milan (3-5-2) : Handanovič - D'Ambrosio, Škriniar, Bastoni (Dimarco, 76e) - Dumfries, Barella (Vidal, 59e), Brozović, Çalhanoğlu (Sensi, 83e), Perišić - Džeko (Vecino, 76e), Correa (Alexis Sánchez, 59e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Par Léo Tourbe

Il n’y a pas à dire, l’Inter est intraitable lorsque José Mourinho est sur le banc. Problème : len’avait pas son postérieur sur le bon siège ce samedi puisque sa Roma s’est faite balayer par les. Pourtant devant leur public, lesont mordu la poussière et n’ont jamais semblé pouvoir rivaliser avec le champion en titre, bien trop étouffant. Une performance à l'image de leurs prestations face aux « gros » cette saison, alors qu'ils avaient l'occasion de combler l'écart avec les places pour la C1. Raté.Pourtant, lors des toutes premières minutes, les contres de la Roma, qui laissait volontiers le ballon, étaient bien menés à défaut d’aller au bout. Mais après un quart d’heure, Hakan Çalhanoğlu décide de montrer qu’il est toujours un des meilleurs tireurs de coup de pied arrêtés du moment. Coup-franc ? Non. Penalty ? Non plus. Corner direct est la bonne réponse. Le droitier profite du manque d’autorité de Rui Patrício pour ouvrir le score depuis le coin. Une inspiration géniale, saupoudrée par une réussite nécessaire pour réussir ce geste. Les coéquipiers de Jordan Veretout ne parviennent plus à ressortir la balle, pris par le pressing instauré par Simone Inzaghi. C’étaient bien les retrouvailles de Mourinho avec l’Inter, mais également celles d’Edin Džeko avec le club de la Louve.Contrairement au technicien portugais, l’attaquant bosnien a bien fêté son retour au Stadio Olimpico en doublant la mise. L’ex-Citizen est à la conclusion d’un superbe mouvement initié par Joaquín Correa et Çalhanoğlu. Pas encore rassasié, le buteur est à deux doigts de corser un peu plus l’addition cinq minutes plus tard, mais il ne croise pas assez sa frappe pour battre Patrício. Les Romains, la tête sous l’eau, pensent souffler un peu lorsque Matías Viña est privé de la réduction du score à cause du retour salvateur de Denzel Dumfries (37). Ce même latéral néerlandais qui, deux minutes plus tard, plante un nouveau couteau dans le cœur de la Louve. Après un centre magnifique d’Alessandro Bastoni venu de la gauche, Dumfries anticipe bien le rebond et smashe le ballon d’une tête plongeante. Son premier but depuis son arrivée en Lombardie. L'arbitre renvoie tout le monde aux vestiaires alors que les sifflets commencent à descendre des travées d'où les supporters romains constatent la mollesse de leurs joueurs.Il faut dire qu'en face, c'est sacrément rodé, et les Interistes n'ont pas montré le moindre signe de faiblesse, si ce n'est l'occasion de Viña peu avant le troisième but. La Roma a moins peiné en seconde période mais n'ont presque jamais inquiété Handanovič qui peut jouer jusqu'à 50 ans s'il est sollicité comme ça. Globalement, le deuxième acte a souffert de la baisse de rythme des Nerazzurri qui se sont contentés de gérer et de laisser Marcelo Brozović faire la loi dans le coeur du jeu. Seul Zaniolo a bien failli sauver l'honneur mais sa grosse frappe du gauche frôle la lucarne (82). Avec ce succès l'Inter revient à une longueur de son voisin et met la pression sur Naples, qui doit gagner contre l'Atalanta ce samedi pour retrouver son fauteuil de leader. La Roma, elle, est désormais à onze points du podium et à la merci de la Juventus.