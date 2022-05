L'Inter maîtrise l'Udinese et colle aux basques du Milan

Udinese (3-5-2) : Silvestri - Rodrigo, Pablo Marí, Perez - Molina (Soppy, 73e), Arslan (Samardžić, 46e), Walace, Pereyra (Jajalo, 80e), Udogie - Success (Pussetto, 27e), Deulofeu. Entraîneur : Gabriele Cioffi.



Inter (3-5-2) : Handanovič - Škriniar, De Vrij, Dimarco (D'Ambrosio, 77e) - Darmian, Barella (Vecino, 90e), Brozović, Gagliardini (Vidal, 74e), Perišić - L. Martínez (A. Sánchez, 74e), Džeko (Correa, 74e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Concours d'imitateurs à Milan.Battus dans la semaine par Bologne, lesont remis les pendules à l'heure sur la pelouse d'Udine, histoire de ne pas laisser le Milan se faire la malle en tête de la Serie A.Malgré une première intervention d'Handanovič, vigilant (6), les Intéristes entrent bien dans leur match. Et ouvrent rapidement le score. Sur un coup franc parfait de Dimarco, Perišić surgit au premier poteau pour ouvrir le score. Le défenseur italien est ensuite contré au grand dam de ses coéquipiers, mais c'est bien l'Inter qui est au-dessus. Jusqu'à cette action qui va amener le break. Servi seul face au but, Lautaro Martínez bute sur Silvestri, et aucune faute n'est signalée sur le tacle de Pablo Marí dans les pieds de Džeko. Enfin, jusqu'à ce que la vidéo n'en décide autrement, accordant un penalty aux Milanais et offrant l'opportunité à Lautaro de doubler la mise de la tête après un une-deux avec le poteauMalgré quelques séquences de possession des joueurs du Frioul, ce sont toujours les champions en titre qui dominent les débats après les citrons. Džeko foire complètement son face à face après une subtile déviation de Gagliardini (51), tandis que Lautaro est contré après un service de Perišić (59). Incapables de se mettre définitivement à l'abri, les Milanais se font peur : sur un coup franc de Deulofeu, Handanovič s'emploie bien, mais Udogie a suivi et sert Pussetto seul devant le but. Une frayeur sans conséquence puisque cette fois l'Inter résiste jusqu'au bout pour renouer avec la victoire.En voilà une course au titre qui va faire des étincelles.