L'Inter loupe encore le coche face au Genoa

Genoa (4-2-3-1) : Sirigu - Hefti, Maksimović (Cambiaso, 53e, Calafiori, 61e), Vásquez, Østigård - Sturaro, Badelj - Gudmunsson (Amiri, 83e), Portanova (Rovella, 83e), Melegoni - Yeboah (Kallon, 61e). Entraîneur : Alexander Blessin.



Inter (3-5-2) : Handanović - D'Ambrosio (Caicedo, 87e), De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella (Vecino, 83e), Brozović, Çalhanoğlu (Vidal, 73e), Perišić (Dimarco, 83e) - Alexis Sánchez (Lautaro Martínez, 73e), Džeko. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Une fois encore, l'Inter avait l'occasion de recoller à l'AC Milan après son nul face à l'Udinese plus tôt dans la soirée. Et une fois encore, le champion en titre n'a pas su la saisir au bout d'un match sans rebondissements (0-0).Comme souvent ces derniers temps, les occasions sont là pour les. L'efficacité, elle, l'est beaucoup moins. Après les nombreux ratés de Lautaro la semaine dernière face à Sassuolo, Inzaghi a décidé de donner sa chance à Sánchez, titulaire aux côtés de Džeko. Mais la différence ne saute pas aux yeux. En face, le Genoa dont la position au classement - 19- ne paie pas de mine, livre une belle résistance à une Inter ultra-dominatrice, mais tristement inefficace.Dans le second acte, les protagonistes ne changent pas leur jeu. On croit au coup de théâtre à trente minutes du terme, mais la tête de D'Ambrosio s'écrase sur la barre transversale (62). Au total, lesont tiré près de vingt fois au but. Pas facile de savoir si lesont bien résisté, où si leurs adversaires ont simplement pâti de leurs propres approximations. Un mélange des deux, sûrement, qui aboutit donc sur un score nul et vierge.Alors qu'ils auraient pu passer à la première place, celle de dauphin n'est même plus assurée pour les Intéristes, à la merci du Napoli qui affrontera la Lazio dimanche.