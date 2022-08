L'Inter l'emporte sur le gong à Lecce

Lecce (4-3-3) : Falcone - Gendrey, Baschirotto, Cetin (Blin, 21e), Gallo - Bistrovic (Listkowski, 74e), Hjulmand, Gonzalez (Helgason, 74e) - Strefezza, Ceesay (Colombo, 64e), Di Francesco (Banda, 74e). Entraîneur : Marco Baroni.



Inter (3-5-2) : Handanović - Skriniar (Correa, 88e), de Vrij, Dimarco - Darmian (Dumfries, 68e), Barella, Brozović (Mkhitaryan, 58e), Çalhanoğlu (Dzeko, 68e), Gosens (Bastoni, 58e) - Lukaku, Lautaro. Entraîneur : Simone Inzaghi.

AF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Retourner chez son ex, ça a parfois du bon.Demandez à Lukaku ce qu'il en pense. Après avoir supplié tout Londres de le renvoyer à Milan, le Belge a fêté ses retrouvailles avec l'Inter comme il se doit en marquant un but d'avant-centre, un vrai, dès l'entame de la rencontre. À la réception d'une remise piquée de Darmian, le géant était au bon endroit, au bon moment pour lancer la saison de son club de la tête. Et pour bien lui rappeler où il remet les pieds, les promus de Lecce se jettent sur le ballon comme des morts de faim, multipliant les fautes, les accélérations sur le porteur... Une rare intensité, des deux côtés, qui n'a été sanctionnée qu'une seule fois par l'arbitre, alors que plusieurs bagarres ont été évitées, notamment entre Lautaro et Baschirotto. La pause est la bienvenue pour les deux adversaires.Elle a été bénéfique pour les: toujours aussi agressifs, ils ont cette fois-ci su mener le contre jusqu'au bout et égaliser, par le biais de Ceesay. Le stade Via del Mare est en ébullition, surtout lorsque Bistrović envoie une mine sur coup-franc, forçant Handanović à l'exploit (61). La suite est plus corsée pour les Intéristes, qui butent sur le poteau ou la défense, et contestent souvent les décisions de l'arbitre. Quoi de plus romantique, alors, qu'une délivrance dans les derniers instants, sur corner, alors que le ballon disputé par Lautaro dans les airs s'est retrouvé sur le flanc de Dumfries, bien placé (1-2, 90+4).En espérant que les Milanais, vainqueurs cet après-midi face à l'Udinese , n'aient pas éteint leur poste avant la fin du match.