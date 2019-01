L'Inter impuissante contre Sassuolo

12

Sassuolo (4-3-3) : Consigli - Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio - Duncan, Sensi, Locatelli - Berardi, Boateng, Đuričić. Entraîneur : De Zerbi.



Inter (4-2-3-1) : Handanovič - D'Ambrosio, De Vrij, Škriniar, Asamoah - Vecino, Brozović - Politano, Mario, Perišić - Icardi. Entraîneur : Spalletti.

On ne peut pas coller des sets de tennis lors de chaque rencontre.Après avoir explosé la SPAL sur le score de six buts à deux en Coupe d' Italie , l' Inter est restée muette devant Sassuolo ce samedi pour le compte de la vingtième journée de Serie A. En face, l'adversaire ne s'est pas montré plus inspiré, ce qui a donné un match nul et vierge comme résultat final.En première période, Vecino et Politano ont cru ouvrir le score en faveur des. En seconde, c'est Boateng, Boga et Bourabia qui ont eu les meilleures occasions de faire trembler les filets pour les visiteurs.Sans succès décisif.