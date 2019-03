L'Inter harponne le derby milanais

Rapidement devant au score grace à un pion précoce de Vecino, l'Inter l'a finalement emporté d'un rien face au Milan (2-3), au terme d'une baston épicée de bout en bout à San Siro.



Milan, touché mais pas coulé

D'Ambrosio, ce héros

AC Milan (4-3-3) : Donnarumma - Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (Cutrone, 58e) - Kessiè (Conti, 69,e), Bakayoko, Paquetà (Castillejo, 46e) - Suso, Piatek, Calhanoglu. Entraîneur : Gennaro Gattuso.



Inter (4-3-3) : Handanovic - D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah - Gagliardini, Brozovic (Borja Valero, 72e), Vecino (Ranocchia, 92e) - Politano (Candreva, 84e), Perisic, Lautaro Martinez Entraîneur : Luciano Spalletti.

Il faut croire que c'est une drôle d'équipe. Schizophrénique. Imprévisible. Sans souffle en Serie A depuis plusieurs semaine, l' Inter a livré une partie de bout en bout enthousiasmante ce dimanche à San Siro. Pour l'emporter aux poings face à unpresque aussi méritant, mais vaincu à la régulière. La marque d'un derby qui a franchement fait honneur à sa réputation.Éjectée de la C3 jeudi dernier, l' Inter veut se refaire toute de suite la cerise et tente dès l'engagement de liquéfier de Milanais pressés comme des citrons. Pari gagnant : la défenseest ballottée comme un sac à patates dans sa propre surface et Perisic en profite pour fausser compagnie à Rodriguez, avant de centrer pour Lautaro Martinez. Donnarumma est aux fraises et l'Argentin n'a plus qu'à remiser astucieusement de la tête pour Vecino, qui propulse la sphère à bout portant dans les filets du. Pris d'entrée à la gorge, Milan passe ensuite une bonne partie de la première période à tenter de fuir l'étreinte étouffante des: D'Ambrosio envoie un centre vicelard au quart d'heure de jeu, qui n'est pas loin de finir au font des filets adverses, quand Vecino, parfaitement lancé par Perisic, banane sa frappe en première intention dans la surface. Dominé mais pas encore KO, Milan gicle alors par séquences en contre. Et recule sagement sur son bout de ring, en attendant de pouvoir peut-être à son tour balancer un gnon qui coupera l' Inter dans sa lancée.Reste que le navire milanais tangue dangereusement et l' Inter pense même avoir les munitions pour l'envoyer en dessous du niveau de la mer : Politano s'en va déposer une galette sur le crane de Skriniar, dont le coup de tronche trompe Donnarumma une seconde fois. Dans le dur, Milan en a pourtant toujours dans le bide : Gattuso fait entrer Cutrone et Castillejo pour revivifier son attaque et Bakayoko, parfaitement servi par un coup franc déposé de Calhanoglu, s'en va zigouiller Handanovic d'un puissant coup de crane. Joli retour de flammes, mais lesne perdent pas le nord et gardent leurs nerfs, au contraire de Castillejo, qui fauche bêtement Politano dans la surface. Le penalty est parfaitement transformé par Lautaro Martinez, qui pense alors couler le rafiot des poulains de Gattuso.Le match s'emballe, Milan galope pour refaire son retard et Spalletti a à peine le temps de se lisser le crane de contentement que Musacchio a déjà réduit la marque, en frappant de près après une action confuse dans la surface. De quoi plonger la fin de la rencontre dans un joyeux bordel, alors que le cuir rebondit d'un camp à l'autre. Finalement, seul un sauvetage héroïque de D'Ambrosio sur sa ligne sauve l' Inter , suite à un tir à bout portant de Cutrone à la 94e minute. Spalletti, bouffé par le stress, en perd ses nerfs, et est exclu. Voilà qui ne devrait néanmoins pas empêcher de dormir le divin chauve: grâce à sa victoire dans le derby, son Inter grimpe sur le podium de la Serie A et repasse surtout deux points devant le rival milanais au classement.