L'Inter grimpe sur le trône, la Lazio enchaîne et Milan s'impose

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'Inter retrouve son trône. Après le nul de la Juventus face à Sassuolo plus tôt dans la journée ce dimanche , lesont saisi l'opportunité de reprendre les commandes de la Serie A en s'imposant face à la SPAL (2-1). Tout démarre à point nommé pour l'Inter lorsque Lautaro Martínez s'en va battre Etrit Berisha pour l'ouverture du score au quart d'heure de jeu (16). L'Argentin en veut plus, et sur un service soyeux d'Antonio Candreva, il double la mise juste avant la pause (41). L'Inter domine son sujet, mais va se faire surprendre à la suite d'un superbe slalom de Mattia Valoti qui réduit le score pour l'équipe de Ferrare (50). Un court succès, mais un douzième en quatorze rencontres (historique) qui permet à l'équipe d'Antonio Conte d'avoir un point d'avance sur la Juve en tête de la Serie A.Les semaines se suivent et se ressemblent pour la Lazio en Serie A. Face à l'Udinese, au stadio Olimpico, les hommes de Simone Inzaghi ont plié la rencontre en quarante-cinq minutes chrono. Tout part d'abord d'une belle ouverture de Luiz Felipe, suivi d'un bon travail de Sergej Milinković-Savić qui offre à Immobile son seizième but de la saison (9). Immobile est en feu, et va même s'offir son cinquième doublé de la saison sur penalty quelques minutes plus tard (36). L'Udinese est sous l'eau, et va définitivement plonger lorsque Joaquín Correa, fauché dans la surface des Frioulans, obtient un penalty transformé cette fois-ci par Luis Alberto (45+1). La Lazio reste bien ancrée à sa troisième place à six points de la Juventus qu'elle reçoit lors de la prochaine journée. Excitant.Milan renoue avec la victoire ! Après un mois de Novembre sans succès, lesont arraché un précieux succès à Parme. Dans un match encore loin d'être rassurant pour les Milanais, c'est Theo Hernandez qui est venu délivrer les siens en toute fin de rencontre. À la suite d'un cafouillage dans la surface parmesane, initié par une mauvaise relance de Matteo Darmian, le latéral français bat Luigi Sepe et redonne un peu le sourire à un Milan qui en manque tant (88). Milan remonte à la onzième place, à huit points du top 4. Loin, mais pas encore inaccessible.