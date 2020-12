L'Inter gagne enfin à Gladbach

1

Borussia M'Gladbach (4-3-1-2) : Sommer - Lainer, Ginter, Jantschke (Zakaria, 46e), Wendt (Wolf, 78e) - Lazaro, Kramer, Neuhaus - Stindl (Embolo, 70e) - Pléa, Thuram. Entraîneur : Marco Rose.



e), Barella, Brozović, Gagliardini, Young (Perišić, 87e) - Martínez (Alexis Sánchez, 71e), Lukaku. Entraîneur : Antonio Conte.

L'Inter est toujours en vie dans cette Ligue des champions, et le doit surtout à Romelu Lukaku.Le Belge s'est offert un doublé pour mener les hommes d'Antonio Conte vers la victoire, sur la pelouse du Borussia M'Gladbach. Assez logique, finalement. Car lesdominent les débats, dans une rencontre à quitte ou double pour eux. Romelu Lukaku joue juste, Lautaro Martínez se procure les premières opportunités... Mais c'est finalement Matteo Darmian qui ouvre le score, bien décalé sur la droite de la surface par Gagliardini et qui profite de l'erreur de Sommer. Le portier allemand s'interpose à plusieurs reprises par la suite, jusqu'à la demi-heure de jeu et le réveil des siens. C'est désormais au tour d'Handanovič de briller, notamment sur cette frappe croisée de Marcus Thuram. Un temps fort récompensé par la tête piquée d'Alassane Pléa, qui remet les deux équipes à égalité avec son quatrième but dans la compétitionLe jeu s'équilibre après la pause, entre deux formations qui cherchent à l'emporter. Marcus Thuram ne cadre pas sa tête sur corner après s'être défait du marquage, tandis que la tentative de Lautaro Martínez échoue sur le poteau. Romelu Lukaku se montre lui bien plus réaliste, d'abord en envoyant dans le petit filet sa première frappe de la soirée tout en puissancepuis en signant le doublé, parfaitement servi seul face au but par Hakimi. Mais alors que l'on pense l'Inter en route vers la victoire, sa défense affiche une nouvelle fois ses limites et laisse Alassane Pléa filer s'offrir un doublé pour relancer le suspense. Dans une fin de match devenue folle, Young manque l'immanquable et un Pléa en feu se voit refuser le triplé pour un hors-jeu d'Embolo sur la trajectoire. Less'en sortent bien, et peuvent encore espérer se qualifier.Il faudra un nouveau miracle.