L'Inter file en demies après sa victoire face à Rome

Inter (3-5-2) : Handanović - D'Ambrosio, Škriniar, Bastoni (De Vrij, 45e) - Darmian, Barella (Çalhanoğlu, 85e), Brozović, Vídal (Vecino, 85e), Perišić (Dumfries, 85e) - Džeko (Martínez, 76e), Sánchez. Entraîneur : Simone Inzaghi.



AS Rome (3-4-1-2) : Rui Patrício - Mancini, Smalling, Ibañez (Kumbulla, 46e) - Karsdorp, Oliveira (Pellegrini, 70e), Veretout (Cristante, 70e), Viña (El Shaarawy, 76e) - Mkhitaryan - Zaniolo, Abraham (Afena-Gyan, 89e). Entraîneur : José Mourinho.

AF

En Coupe d'Italie, ça joue comme en Premier League. Mais seulement pendant une trentaine de minutes. Amplement suffisant pour l'Inter qui s'est frottée à une Roma inefficace en ces quarts de finale.Lesn'ont eu besoin que d'une minute trente avant d'ouvrir la marque. Perišić monte tranquillement le ballon sur le côté gauche et a le loisir de centrer pour Džeko, aidé par une petite toile d'un Smalling pas bien réveillé. Juste après, Barella fait parcourir un nouveau frisson dans les travées de San Siro quand sa frappe s'écrase contre la barre transversale (6). À plusieurs reprises, les Romains ont l'occasion de revenir au score, mais la maladresse d'Abraham puis de Zaniolo, entre autres, les en empêchera. Principaux faits de jeu du reste de cette première période : des cartons jaunes pour les(dont un pour Mourinho, pourtant salué par la Curva Nord) et la sortie de Bastoni, qui s'est tordu la cheville façon Neymar juste avant la pause.Le second acte commence sur un « Fratelli D'Italia » entonné par les tifosi, comme pour exhorter les deux formations à produire du spectacle. Il met du temps à arriver, mais le message est finalement reçu à l'heure de jeu quand Zaniolo, profitant d'une mauvaise sortie d'Handanović, envoie le cuir vers la cage vide. C'est Škriniar, très précieux dans ce match, qui vient donner un coup de tête salvateur in extremis (65). Le petit quart d'heure spectacle va se poursuivre avec le bijou de la soirée : une praline délicieuse d'Alexis Sánchez depuis l'extérieur de la surface, qui trouve la lucarne gauche de Patrício. L'Inter gère bien sa fin de partie et affrontera le vainqueur du match entre l'AC Milan et la Lazio en demies.Comme quoi, la Coupe aura au moins l'intérêt de redonner confiance à une équipe récemment désappointée en Serie A , avant de peut-être retrouver son bourreau.