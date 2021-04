L'Inter fait craquer Cagliari

Inter (3-5-2) : Handanovič - Škriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian (D'Ambrosio, 84e), Sensi (Vecino, 81e), Brozović, Eriksen (Gagliardini, 81e), Young (Hakimi, 70e) - Lukaku, Sánchez (L. Martínez, 70e). Entraîneur : Antonio Conte.





Cagliari (3-5-2) : Vicario - Rugani (Simeone, 84e), Godín, Carboni - Nández, Marin, Nainggolan, Duncan (Asamoah, 72e), Zappa (Cerri, 90e+1) - Pavoletti (Pereiro, 90e+1), Galvão. Entraîneur : Leonardo Semplici.

Le siège a fini par porter ses fruits.C'est peut-être le but du titre qu'a inscrit Matteo Darmian, après presque 80 minutes à buter sur la défense de Cagliari. Au bout du compte, ça fait trois points dans la course au titre pour l'Inter et zéro dans la course au maintien pour les Sardes. Normal : mis à part peut-être en Ligue 1, quand le leader reçoit un relégable, il n'y a guère de surprise à voir le premier dominer assez fermement le match. Une mainmise intériste matérialisée par cette frappe de vingt mètres d'Eriksen, sortie par une très belle parade de Vicario (11). Alexis Sánchez croit de son côté débloquer la situation, mais il est signalé hors-jeu (17) et lestournent en rond. En face, Nainggolan s'assure qu'Handanovič ne roupille pas (38) et le dépassement de fonction de Darmian n'est pas payé. La faute, toujours, à Vicario (40).On prend les même et on recommence, après les citrons. Le portier desécœure encore Sensi (48), puis Eriksen une nouvelle fois (57). À la tombée d'un corner, De Vrij trouve quant à lui le sommet de la barre (69) alors que rien ne semble vouloir sourire aux hommes de Conte. Jusqu'à l'entrée en jeu d'Hakimi, qui s'en va servir Darmian au terme d'un déboulé plein de classe. Un vrai travail de latéraux, et une célébration à hauteur de la délivrance avant de passer les dernières minutes à souffrir pour valider un précieux succès.Le titre leur tend désormais les bras.