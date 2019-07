L'Inter et le Milan AC déposent officiellement leur projet de nouveau stade

| UN NUOVO STADIO PER MILANO Inter e Milan hanno presentato all’Amministrazione Comunale di Milano il « Progetto di Fattibilità Tecnico Economica » per la costruzione del Nuovo Stadio per Milano e del relativo distretto multifunzionale https://t.co/d4IymTEKTq #FCIM — Inter (@Inter) 10 juillet 2019

Signature de l'arrêt de mort.L'Inter et l'AC Milan ont publié ce mercredi un communiqué confirmant la construction du nouveau stade, en lieu et place du mythique San Siro/Giuseppe Meazza et dévoilant plusieurs éléments de leur nouveau projet.Dans ce communiqué, les deux clubs confirment la destruction de l'ancien stade afin d'en reconstruire un nouveau et mentionnent que le montant du projet s'élèvera à 1,2 milliard d'euros, somme financée exclusivement par les deux résidents. À noter que le futur stade aura une capacité de 60 000 places (contre 80 000 à l'heure actuelle) et que le projet milanais inclut «» . En revanche, aucune précision quant à l'année à laquelle il sortira de terre.Dismilaney.