L’Inter et le Bayern seront à nouveau représentés en finale du Mondial

Dans la catégorie des stats qui ne servent pas à grand-chose…C’est une tradition qui dure depuis 1982, le Bayern et l’Inter ont toujours eu un représentant dans chacune des finales du Mondial depuis 40 ans. Et cette édition 2022 ne fera pas exception.En effet, les Bavarois seront représentés par la France (Upamecano, Pavard, Hernandez et Coman), le Maroc (Mazraoui) et la Croatie (Stanišić). Près de 500 kilomètres plus au sud, les supporters de l’Inter auront forcément un de leurs protégés en finale, le 18 décembre prochain, puisque Martinez et Brozović se disputeront une place en demi-finale ce mardi.Pas sûr que ça suffise pour consoles Italiens et Allemands.