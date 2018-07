L'Inter et le Bayern au sommet du Mondial depuis 1982

2

Depuis 1982 il y a au moins 1 joueur de l’Inter et du Bayern en finale de Coupe du mondeEt ce sera encore le cas dimanche avec Perišić et Brozović ??⚫️? pic.twitter.com/aXA4xnreNt — Inter FR (@InterMilanFRA) 11 juillet 2018

SB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

36 ans que des Munichois et dessont présents en finale de Coupe du monde.Il y a des stats inutiles et puis il y a celle-ci : depuis le Mondial 1982 en Espagne , l' Inter et le Bayern Munich ont toujours placé au moins un joueur en finale. Soit un parfait dix sur dix pour les deux clubs européens, puisque Marcelo Brozović et Ivan Perišić pour l' Inter et Corentin Tolisso pour le Bayern viennent s'ajouter à une longue liste de 31 finalistes issus des deux clubs.Et si cette année les joueurs de l' Inter affronteront celui du Bayern Munich – comme lors de la finale mythique de 1982 entre l' Italie et l' Allemagne (3-1) –, cela n'a pas toujours été le cas puisque la finale de 1990 avait vu l'Allemagne remporter le Mondial contre l' Argentine (1-0) avec trois joueurs du Bayern et trois de l' Inter dans son effectif.Il n'y a plus qu'à espérer que le Bayern Munich remporte une seconde Coupe du monde consécutive face à l' Inter