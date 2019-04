L'inter et la Roma se quittent bons amis

Sur la pelouse d'une Inter plutôt dominatrice, la Roma a obtenu un bon match nul. Insuffisant cependant pour se rapprocher de la troisième place des Milanais, ou pour doubler le Milan AC à la quatrième.

Treize tirs à quatre, zéro but à un

Les « ić » font le boulot

Inter (4-2-3-1) : Handanovič - D'Ambrosio, De Vrij, Škriniar, Asamoah - Vecino, Valero - Politano (Baldé, 85e), Nainggolan (Icardi, 54e), Perišić - Martínez (Mário, 79e). Entraîneur : Spalletti.



Roma (4-2-3-1) : Mirante - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Nzonzi, Cristante - Ünder (Zaniolo, 46e), Pellegrini (Kluivert, 81e), El Shaarawy - Džeko. Entraîneur : Ranieri.

Par Florian Cadu

Il y a des matchs nuls qui semblent prévus d'avance. Comme si les deux équipes s'affrontant n'avaient pas véritablement besoin d'aller chercher les trois unités, comme si elles pouvaient se contenter d'un partage des points, comme si la fin de saison était attendue et donnait le droit aux acteurs présents sur le terrain de se quitter en bons amis. Pas mauvais, l' Inter -Roma de ce samedi soir comptant pour la 33journée de Serie A fait pourtant partie de cette catégorie-là.Le spectacle n'a pas été nul, ceux qui étaient en charge de le créer non plus. Mais cette impression, difficile à expliquer, que la confrontation ne donnerait pas de vainqueur a plané durant 90 minutes. La faute, tout de même, à Handanovič et au manque de précision des locaux. Jusqu'à ce que l'arbitre souffle le coup de sifflet final, sur un 1-1 qui n'attriste pas grand-monde. Sauf ceux qui espéraient encore une place sur le podium pour les Romains.Sans Icardi, sur le banc, l' Inter fait figure de favori. Problème : la Roma n'est pas venue à Milan pour se laisser exploser. D'autant que les locaux ne sont que six points devant au classement, finalement. Kolarov lance donc les débats, avec une frappe hors-cadre. L'adversaire rétorque immédiatement, Martí nez cognant le poteau. La troisième occasion de la partie est la bonne : d'un exploit personnel, El Shaarawy ouvre le score en solo.Pas suffisant pour réduire l'appétit de l'ancien de Monaco , qui oblige Handanovič à sortir les poings. Mais c'est bien son confrère Mirante qui voit le plus de ballons passer devant sa cage, lesse procurant pas mal d'opportunités. Sans néanmoins parvenir à égaliser, malgré douze tirs en une mi-temps contre quatre en faveur des Romains. Du Ranieri dans les chiffres, en somme.Pour régler la mire et toucher enfin la cible et répondre au changement de Ranieri (Ünder pour Zaniolo), Spalletti remplace Nainggolan par Icardi. Une décision qui ne porte pas tout de suite leur fruit, Pellegrini étant le premier à se montrer dangereux dans le second acte. Surtout, le score reste définitivement figé depuis ce satané quart d'heure de jeu. À croire que la méthode du Claudio commence - enfin - à être maîtrisée par la Roma.Sauf qu'un but peut remettre en question toutes ces conclusions éphémères, et il arrive logiquement par la tête de Perišić à la réception d'un centre décisif de D'Ambrosio. 1-1, balle au centre. Dans ce contexte, l' Inter a l'avantage psychologique et l'objectif de la Roma devient le match nul même si Pellegrini donne du boulot à Handanovič sur le deuxième corner obtenu par sa formation. De son côté, Martí nez continue de tenter sa chance... Sans succès. Les deux camps se quittent donc dos-à-dos, et personne ne devrait s'en plaindre.