L'Inter et la Lazio bloquées

Inter (4-2-3-1) : Handanovič - D’Ambrosio, Škriniar, Miranda, Asamoah - Gagliardini, Brozović - Politano, Vecino, Perišić - Icardi. Entraîneur : Spalletti.



Atalanta Bergame (3-4-1-2) : Gollini - Mancini, Djimsiti, Palomino - Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne - Pašalić - Gomez, Iličić. Entraîneur : Gasperini.

Lazio (3-5-1-1) : Strakosha - Patric, Acerbi, Radu - Marušić, Parolo, Badelj, Alberto, Lulić - Caicedo - Immobile. Entraîneur : Inzaghi.



Sassuolo (3-5-2) : Consigli - Demiral, Magnani, Peluso - Lirola, Sensi, Duncan, Locatelli, Rogerio - Boga, Matri. Entraîneur : De Zerbi.

Neuf tirs à neuf à San Siro.Mais un score nul et vierge entre l' Inter et l' Atalanta Bergame . Dans ce choc confrontant deux concurrents aux places qualificatives à la Ligue des champions, les locaux auraient peut-être mérité mieux puisqu'ils ont eu la possession (54%) et les meilleures occasions (quatre frappes cadrées à... zéro). Insuffisant cependant pour tromper le rempart adverse, sous le regard d'un Balotelli insulté par le public.Les Milanais, troisièmes de Serie A, conservent donc leur cinq unités d'avance sur leur premier poursuivant.Difficile de dire qui a fait la bonne affaire.Pour le compte de la 31journée de Serie A, la Lazio et Sassuolo n'ont pu se départager. Si les Romains étaient favoris et ont ouvert le score par Immobile sur penalty, ils ont dû attendre le temps additionnel pour arracher un petit point suite à une égalisation de Lulić. Car entre-temps, Rogerio et Berardi avaient fait passer l'outsider en tête.La Lazio perd donc encore une occasion de bien se placer, en vue de cette quatrième place si convoitée.