L'Inter et l'Atalanta attrapent la C1, Empoli plonge en Serie B

Au terme d'un match complètement dingue, l'Inter a dompté Empoli sur le fil (2-1) pour décrocher la quatrième place de la Serie A et son billet pour la ligue des champions, quand les Toscans sont relégués en Serie B. L'Atalanta a plus sereinement dominé Sassuolo (3-1) et verra, elle aussi, la grande Europe la saison prochaine. Ce qui ne sera pas le cas de Milan, vainqueur de la SPAL (2-3), mais qui devra se contenter de la ligue europa lors du prochain exercice.

Tenue de s'imposer ce dimanche si elle veut être assurée de voir la C1 la saison prochaine, l' Inter met tout de suite la gomme et Perisic, d'un énorme caramel du gauche, oblige dès la 10e minute Dragowski a se détendre pour éviter à Empoli de couler d'entrée. Pas de pot pour l' Inter , le portier polonais est en feu ce dimanche soir, et vient ensuite stopper sur sa ligne un coup de boule autoritaire de De Vrij sur corner. Spalletti, qui commence à baliser sur son banc de touche, décide de faire entrer Keita Baldé pour faire bouger les lignes. Un pari judicieux : tout juste entré en jeu, le Sénégalais troue les filets toscans, d'une frappe coup de pied millimétrée. Icardi, sur penalty suite à une faute de Dragowski, a ensuite l'occasion d'achever Empoli, mais le portier toscan se rachète, en détournant la tentative de l'Argentin.Un raté que l' Inter va payer cash : Traoré, parfaitement servi dans la surface, vient zigouiller Handanovic de près. Mais lesont encore des jambes et un bon paquet de tripes à lâcher sur la pelouse : surtout Radja Nainggolan , qui profite d'un tir de Vecino repoussé par le poteau pour ajuster Dragowski, avec beaucoup de sérénité. De quoi donner le coup d'envoi d'une fin de match complètement tarée, où D'Ambrosio doit envoyer la balle sur sa propre barre pour dévier un centre adverse, avant que Baldé ne soit exclu, après avoir reçu un second carton jaune. Les supporters lombards crèveront de stress jusqu'à la fin du temps additionnel, mais l'essentiel est là pour l' Inter : les, quatrièmes, iront donc bien en ligue des champions la saison prochaine, quand Empoli doit se résoudre à descendre en Serie B.Tout de suite bien dans ses pompes à Ferrare, Milan débute idéalement, quand Calhanoglu envoie une frappe vicelarde à l'entrée de la surface, qui trompe Viviano. Quelques minutes plus tard, c'est Kessié, du gauche, qui double la mise et pense torpiller une bonne fois pour toutes la SPAL . Sauf que Francesco Vicari n'a pas envie de baisser la tête, et trompe Donnarumma, d'un joli coup de tronche dans la surface. De quoi bousiller les neurones des Lombards, qui encaissent un second pion juste après la pause par Mohamed Fares, de la tête, encore une fois. Heureusement pour Milan, Piatek s'écroule dans la surface, et dégote rapidement un penalty, que Kessié transforme dans la foulée. Un succès à l'arrachée, mais surtout pour du beurre : lesrestent cinquièmes de Serie A et n'attrapent ainsi qu'un billet pour la ligue europa.Troisième, mais à égalité de points avec l' Inter et seulement une unité devant l' AC Milan , laa comme les pétoches de perdre son aller simple pour la ligue des champions. Sassuolo en profite et Berardi, bien servi par une talonnade de Duncan dans les seize mètres, s'en va canarder Gollini, de près. Pas mal, mais l' Atalanta a de la réserve : Zapata a la chance de voir un ballon lui revenir dessus après un corner, et n'a plus qu'à pousser le cuir sur la ligne pour égaliser. Sassuolo semble accuser le coup, notamment Domenico Berardi , qui perd ses nerfs en fin de première mi-temps et écope d'un rouge pour le compte. Du pain béni pour l' Atalanta : Papu Gómez profite d'un ballon mal capté par Pegolo suite à un tir d'Ilicic, pour doubler la mise, à bout portant. Cette fois, laest lancée : Gómez, encore, lui donne le tournis à la défense deset s'en va déposer un amour de centre sur le crane de Pasalic, qui plante la troisième banderille bergamasque. De quoi conclure avec classe la saison idyllique de l' Atalanta , qui découvrira la ligue des champions la saison prochaine, pour la première fois de son histoire.Si la Roma sait dès le coup d'envoi que ses chances de voir la C1 la saison prochaine sont quasi nulles, ça ne l’empêche pas d'ouvrir le score par Pellegrini, qui balance une cacahuète du gauche, qui finit dans la lulu de de Frattali. Gervinho égalisera bien en fin de match, avant que Perotti,servi par Under, n'essuie l'assiette pour la Roma, d'une tête joliment placée. C'est tout et ça suffit pour la Louve qui, comme prévu, se contentera d'une qualification pour la C3.Forcé de s'imposer s'il veut se donner une chance rester dans l'élite, le Genoa souffre à l'Artemio Franchi, alors que les dribbles de Luis Muriel donnent en première période un bon paquet de sueurs froides à la défense de Griffon. Lespuent la trouille, souffrent en silence, mais plieront sans jamais rompre : minimaliste, mais suffisant pour permettre aux Génois de sauver leur place en Serie A, puisque c'est donc Empoli , défait par l' Inter , qui est condamné à la Serie B.Un ballon aérien, un beau bordel dans la surface et voilà qui suffit à ce bon vieux renard de Leonardo Pavoletti pour y aller de son coup de tête, à bout portant et inscrire son 16e pion de la saison. L' Udinese a cependant un coup de pouce de Madame la chance en début de seconde période, quand Hallfredsson envoie un centre enveloppé directement dans la cage de Cragno. Suffisant pour changer le sens du match et De Maio, bien servi par Mandragora sur coup franc, ajoute un second pion de la tête pour les Frioulans. Un succès d'estime pour l'Udinese, qui termine donc la saison à un fort honorable douzième rang de la Serie A.