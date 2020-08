L'Inter entourloupe Getafe

Secouée par Getafe, qui a vite transformé le match en défi physique de haut vol, l'Inter s'est sortie des griffes des Azulones grâce à deux pions de Lukaku et Eriksen.

6

Tous les chemins mènent à Big Rom

Godin, la main du vieux

Inter (3-5-2) : Handanovic - Godin, De Vrij, Bastoni - D’Ambrosio (Biraghi, 84e), Barella, Brozovic (Eriksen, 82e), Gagliardini, Young - Lukaku, Lautaro (Sanchez, 70e) . Entraîneur : Antonio Conte.



Getafe (4-5-1) : Soria - Olivera (Portillo Soler, 88e), Exteita, Djené, Suarez - Nyom (Remeseiro, 69e), Timor, Arambarri (Duro, 89e), Maksimovic (Rodriguez, 56e) , Cucurella - Mata (Molina, 69e). Entraîneur : José Bordalás.

Par Adrien Candau

Antonio Conte devra s'en contenter. Face à une équipe de Getafe qui a fait honneur à sa réputation de cogneuse, l'Inter n'a pas toujours dominé la mêlée. Mais elle a su remporter la guerre, grâce à ses poids lourds et surtout en plaçant deux uppercuts, signés Lukaku et Eriksen. C'est tout et ça suffit pour les, qui chopent leur billet pour les quarts de finale de la ligue Europa.En débutant le match dans un 4-5-1 hyper testostéroné, Getafe donne d'abord l'impression de vouloir simplement garer le bus devant son but. Un bon vieux trompe-l’œil : le club espagnol n'est pas venu pour faire du surplace. Mieux, il trace vite et bien sa route, et l'Inter est toute proche de passer d'entrée sous les roues du camion. Handanovic doit ainsi s'employer dès la deuxième minute pour détourner une tête rageuse de Maksimovic. Les, étouffés dans l'entrejeu, sont affligeants de passivité et seul Lautaro Martinez, d'un tir croisé détourné par Soria, parvient à créer un tant soit peu de danger dans la première demi-heure de jeu. Voilà qui tape notoirement sur le système de Romelu Lukaku. Lancé par une longue ouverture de Bastoni, Big Rom monte sur son tracteur pour labourer en deux trois mouvements la surface adverse : un coup d'épaule à Exteita, une frappe enchaînée qui transperce Soria, et le tour est joué : voilà l'Inter devant, contre le cours du jeu.Pas sereine avant la pause, l'Inter cesse ensuite de pétocher, en retrouvant de la maîtrise dans l'entrejeu. Brozovic, Barella et Gagliardini arrêtent enfin de se planquer sous la couette, et le liant avec Lautaro et Lukaku s'en trouve évidemment facilité. Mais Getafe garde des cannes, notamment sur les ailes. Mata, servi par un centre enveloppé de Nyom, place un coup de boule qui force encore Handanovic à intervenir, d'une claquette maîtrisée. Finalement, à force de contrôler sans pousser son avantage, l'Inter va se faire une énorme frayeur. La faute à Godin, qui fait décidément ses 34 piges cette saison et cale une main grossière dans la surface. Pénalty. Coup de pot pour les Lombards : Molina, plombé par une course d'élan minimaliste, banane l'offrande, en tirant n'importe comment. Ce coup-ci, lesont laissé passé le train et Eriksen, tout juste entré en jeu, double la mise pour les siens, d'une frappe opportuniste dans la surface. Getafe ne s'en remettra pas. Et laisse lesfiler en quarts de finale d'une compétition que les gars de Conte peuvent toujours considérer comme la cerise sur le gâteau de leur fin de saison.