L'Inter enrhume Bologne et lance sa saison

Bologne (3-5-2) : Skorupski – De Maio (Orsolini, 72e), Danilo, Helander – Mattiello, Džemaili, Pulgar, Poli (Okwonkwo,74e), Dijks – Falcinelli (Destro, 78e), Santander. Entraîneur : Filippo Inzaghi.



Inter (4-2-3-1) : Handanovič – D'Ambrosio, Škriniar, De Vrij, Asamoah – Gagliardini, Brozović – Politano, Nainggolan (Vecino, 78e), Perišić – Keita (Candreva, 79e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Première pour l' Inter Sans Icardi, qui a ressenti des douleurs à l'échauffement, l'Inter a enfin signé sa première victoire de la saison à Bologne (0-3). Un succès qui a mis du temps à se dessiner pour les joueurs de Spalletti, longtemps sans idées au Renato-Dall'Ara.Les Intéristes s'en sont remis au talent de Nainggolan, buteur pour sa première sous le maillot(66), et aussi à Candreva qui n'avait plus marqué en championnat depuis près d'un an et demi (82). Histoire d'ajouter une petite cerise sur le gâteau, Perišić, l'homme en forme du moment, est venu lui aussi profiter de la fête deux minutes plus tard (85). Une victoire qui permet à l' Inter de revenir provisoirement en première partie de tableau, et surtout d'enfin lancer sa saison. Il était temps.