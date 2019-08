L'Inter engloutit son Dulce de Lecce

Inter (3-5-2) : Handanović - D’Ambrosio, De Vrij, Škriniar - Candreva, Vecino (Barella, 66e), Brozović, Sensi (Gagliardini, 73e), Asamoah - Lautaro Martínez (Politano, 78e), Lukaku. Entraîneur : Antonio Conte.



Lecce (4-3-1-2) : Gabriel - Rispoli (Benzar, 72e), Rossettini, Lucioni, Calderóni - Petrićcione (Mancosu, 61e), Tachtsidis, Majer - Falco - La Mantia (Faria, 61e), Lapadula. Entraîneur : Fabio Liverani.

C'est vérifié : le Conte est bon messieurs.Pour sa première sur le banc de l'Inter, Antonio Conte n'a pas raté sa rentrée en collant une bonne mandale au promu Lecce à San Siro (4-0). Portés par un Marcelo Brozović étincelant dès les premiers instants de la partie, lesvont d'ailleurs s'en remettre à leur milieu croate et à une frappe superbe pour ouvrir le score (21). À peine trois minutes plus tard, c'est au tour de la recrue Stefano Sensi de s'illustrer avec une frappe tendue qui termine dans le petit filet de Gabriel (24). À la mi-temps, l'Inter est déjà à l'abri.Au retour des vestiaires, Lecce s'enhardit via notamment son maître à jouer Filippo Falco, le "Messi du Salento". Calderóni fait même passer des sueurs froides à une défensepas forcément maîtresse (50). Oui, mais l'Inter a soif de sang et sur une frappe de Lautaro Martínez mal jugée par Gabriel, Lukaku suit et s'offre un premier moment de bonheur à San Siro (60). Le calvaire de Lecce va même se poursuivre lorsque Diego Farías est expulsé pour un énorme tacle par derrière sur Nicolò Barella (76). La note va même être encore un poil plus salée par la faute d'Antonio Candreva, auteur d'une frappe monstrueuse qui termine sa course dans la lucarne droite du pauvre Gabriel (84). Un dernier pion qui permet même à l'Inter de prendre seule la tête de la Serie A à la différence de buts.Alors, elle est pas belle la vie ?