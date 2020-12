L'Inter, encore loin du Conte

Dernière du groupe B après avoir concédé le nul face au Shakhtar lors de cette ultime journée de phase de groupes de C1, l'Inter ne verra pas les huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la troisième saison consécutive. Un revers de taille pour Antonio Conte, qui a décidément bien du mal à faire exister ses équipes au plus haut niveau européen.



Même causes, même problèmes

Déprime européenne

Par Adrien Candau

Antonio Conte va finir par en faire des cauchemars. Lui, le gagnant invétéré, le battant à la résilience indomptable, n'y arrive décidément pas. Quand résonne la musique de la Ligue des champions, il y a comme un truc mystique qui se passe. Ses joueurs se désunissent. Ses consignes se perdent dans les travées du stade. Et ses équipes stagnent, souvent coincées dans l'antichambre des huitièmes de finale de la ligue des champions, sans pouvoir entrer dans le saint des saints. Son Inter, tenue en échec par le Shakhtar ce mercredi (0-0) (quand elle devait impérativement s'imposer pour voir la suite de la compétition), n'a finalement fait que répéter une histoire que l'exde la Juve ne connait que trop bien.Il s'agit de la troisième fois de rang que leséchouent à passer le cap des phases de groupes de la C1. La saison dernière, ils avaient néanmoins eu le bon goût de finir troisièmes de leur groupe et de s'offrir ensuite une finale de C3, perdue face au FC Séville. Il n'en sera rien cette année, puisque lesont fini bons derniers du groupe B. Leur ultime match dans la compétition face au Shakhtar aura finalement été à l'image de leur exercice européen : généreux mais décousu, volontaire, mais invariablement maladroit, surtout dans les deux surfaces de vérité. À San Siro, l'Inter s'est crée un nombre assez copieux d'occasions et aurait pu l'emporter, si elle n'était pas tombée sur un Trubin cinq étoiles, auteur de plusieurs parades décisives dans la cage ukrainienne. Mais la formation lombarde a encore fait état de ses faiblesses récurrentes : sa dépendance excessive aux fulgurances de Romelu Lukaku, ses circuits de passes trop stéréotypés, son manque de réalisme, enfin, alors que les Bleu et Noir ont tout de même décoché 20 tirs, obtenu 13 corners et revendiqué autour de 60% de possession de balle. Ces symptômes sont évidemment ceux d'une équipe qui ne progresse pas, du moins pas assez, dans le sillage d'un entraineur, Antonio Conte, dont le 3-5-2 semble devenu trop lisible tactiquement pour ses adversaires européens.Car c'est bien le bilan continental d'Antonio Conte qui va encore une fois lui être reproché, à l'issue de l'élimination des siens. En cinq participations à la C1 comme entraineur, ce dernier a emmené une fois Chelsea en huitièmes de finale et une fois la Juventus en quart. Et sinon ? Trois éliminations en phase de groupes - dont deux avec l'Inter - et une avec la Vieille Dame. En 34 matches de Ligue des champions, len'affiche que 12 victoires, 11 nuls, pour autant de défaites. C'est peu, surtout au regard des effectifs usuellement à sa disposition. D'autant plus que cette saison, Conte a eu carte blanche pour imposer ses désidératas sur le mercato : les recrutements de Vidal et Kolarov, pas franchement convaincants depuis le début de l'exercice en cours, sont notamment de son fait. L'effectif à sa disposition est clairement, tant quantitativement que qualitativement, ce qu'il se fait de mieux en Italie, avec la Juventus. Observer l'Inter sortir par la petite porte de la Ligue des champions, quand les trois autres formations transalpines poursuivent leur route dans la compétition, n'en semble que plus anormal. Voir Antonio Conte échouer une fois de plus en C1 convoque, en revanche, des sentiments beaucoup plus familiers.