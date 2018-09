L'Inter enchaîne face à Cagliari

Inter (4-2-3-1) : Handanovič – D'Ambrosio, De Vrij, Miranda, Dalbert – Valero (Vecino, 83e), Gagliardini (Brozović, 57e) – Politano, Nainggolan, Candreva (Perišić, 70e) – Martínez. Entraîneur : Luciano Spalletti.



Cagliari (4-3-1-2) : Cragno – Srna, Andreolli, Klavan (Pisacane, 46e), Faragò – Dessena, Bradarić (Galvão, 60e), Barella – Ioniță – Sau (Farías, 71e), Pavoletti. Entraîneur : Rolando Maran.

Comme sur des roulettes.Auteur d'une dernière semaine radieuse pour revenir dans le droit chemin, l' Inter a continué sur cette voie samedi soir avec une victoire sur sa pelouse face à Cagliari (2-0). Lesont été bien lancés grâce au premier but en Serie A de leur nouvel attaquant argentin Lautaro Martínez (21 ans). L'ancien artificier du Racing Club a profité d'un bon centre de Dalbert, à la douzième minute, pour sauter plus haut que tout le monde et faire frissonner les filets d' Alessio Cragno Gérant leur avance sans la conforter, les hommes de Spalletti ont bien cru se faire rejoindre à un peu plus d'un quart d'heure du terme, mais l'égalisation de la main du capitaine sarde Daniele Dessena a logiquement été refusée avec l'aide de la VAR (73). Du coup, les locaux ont finalement décidé d'accélérer, et Matteo Politano a mis tout le monde à l'abri d'une belle demi-volée contrée (89).Et le Napoli n'est plus qu'à deux points.