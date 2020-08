L'Inter éjecte Rennes de la Youth League

Inter (3-5-2) : Pozzer - Moretti, Youte Kinkoue, Ntube - Persyn, Attis (Casadei, 46e), Squizzato (Cortinovis, 61e), Schiro, Vezzoni - Satriano, Fonseca (Oristanio, 67e). Entraîneur : Armando Madonna.



Rennes (4-4-2) : Damergy - Doue, Assignon, Doucouré, Banzuzi (Tel, 84e) - Da Cunha (Kadile, 74e, Ugochukwu (Diouf, 84e), Françoise (Waflart, 84e), Tchaouna - Rivollier (Abline, 69e), Rutter. Entraîneur : Romain Ferrier.

CG

Non, les clubs français ne sont pas devenus invincibles sur la scène européenne.186 jours après sa qualification contre Bruges, le Stade Rennais espérait rejoindre les quarts de finale de la Youth League ce dimanche. Mais les Bretons n'ont pas réussi à se débarrasser de l'Inter, vainqueur d'une rencontre assez fermée (1-0) et miraculé après avoir déclaré forfait au printemps, coronavirus oblige, avant d'obtenir l'accord du SRFC pour jouer la partie sur terrain neutre cet été. Sans Camavinga, Boey, Soppy ou encore Gboho, tous restés avec l'effectif pro, Romain Ferrier comptait sur Da Cunha et Rutter pour faire flancher la défense lombarde. La première période accouche finalement d'une souris, l'Inter se contentant de quelques centres fuyants pour créer le danger. Et Da Cunha se manifestant en claquant un astucieux coup franc, repoussé par Pozzer. Les deux formations comptent sur davantage d'espaces pour faire la différence, dans le deuxième acte.Si l'arrière-garde interiste n'est pas facile à bouger, les poulains de Romain Ferrier enchaînent les approximations techniques et peinent à se créer des occasions. Après l'heure de jeu, Rennes pense prendre le dessus sur son adversaire, Ugochukwu envoyant un missile sur la barre (65) et Da Cunha croisant un peu trop sa frappe (71). Ils sont surpris quelques minutes plus tard quand Vezzoni voit son centre transformé de la tête par Casadei, qui saute plus haut que tout le monde dans la surface rennaise pour débloquer la rencontre (1-0, 77). Coup de massue sur la tête des Rennais, qui pensent s'offrir une séance de tirs au but à la dernière seconde avant de voir Tel fracasser la transversale de Pozzer. Un ultime regret mettant fin à une belle aventure, alors que l'Inter peut prendre rendez-vous avec le vainqueur de Juventus-Real Madrid en quarts de finale.Rennes pourra toujours se consoler avec la Ligue des Champions, d'ici quelques semaines.